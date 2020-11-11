وصول البطاقة الدولية لـ بدر بانون

وصلت البطاقة الدولية للمدافع المغربي بدر بانون لاعب الأهلي الجديد إلى اتحاد كرة القدم المصري.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي منذ قليل التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء المغربي ومنتخب المغرب، لمدة 4 مواسم مقبلة. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يصل بانون إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل من أجل الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية.

بانون يتواجد في المغرب حاليا من أجل الاطمئنان على زوجته التي أصيبت بفيروس كورونا قبل أيام.

وكان مصدر من نادي الرجاء تحدث في وقت سابق لـFilGoal.com قائلا: " الأهلي والرجاء اتفقا على كافة التفاصيل المالية، والصفقة ستصل إلى 2 مليون دولار، وكان ذلك منذ فترة".

اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

ووضح أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي لـFilGoal.com الأسباب التي دفعت النادي الأحمر للتعاقد مع بانون. (طالع التفاصيل)