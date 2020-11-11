وصول البطاقة الدولية لـ بدر بانون

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 22:56

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون

وصلت البطاقة الدولية للمدافع المغربي بدر بانون لاعب الأهلي الجديد إلى اتحاد كرة القدم المصري.

بدر بانون

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي منذ قليل التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء المغربي ومنتخب المغرب، لمدة 4 مواسم مقبلة. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يصل بانون إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل من أجل الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية.

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بانون يتواجد في المغرب حاليا من أجل الاطمئنان على زوجته التي أصيبت بفيروس كورونا قبل أيام.

وكان مصدر من نادي الرجاء تحدث في وقت سابق لـFilGoal.com قائلا: " الأهلي والرجاء اتفقا على كافة التفاصيل المالية، والصفقة ستصل إلى 2 مليون دولار، وكان ذلك منذ فترة".

اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

ووضح أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي لـFilGoal.com الأسباب التي دفعت النادي الأحمر للتعاقد مع بانون. (طالع التفاصيل)

الأهلي بدر بانون
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