بدر بانون أهلاوي

أعلن الأهلي ضمه لمدافع الرجاء المغربي بدر بانون رسميا بعقد يمتد لأربع سنوات.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وأشار بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء إلى أن التعاقد جاء بعد تنسيق حدث بين أمير توفيق مدير التعاقدات ورئيس النادي محمود الخطيب.

وأضاف البيان "جاء هذا التعاون في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي:

وأصبح بدر بانون هو ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد ضمه لطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.

وكان مصدر من نادي الرجاء تحدث في وقت سابق لـFilGoal.com قائلا: " الأهلي والرجاء اتفقا على كافة التفاصيل المالية، والصفقة ستصل إلى 2 مليون دولار، وكان ذلك منذ فترة".

اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.