أمير توفيق لـ في الجول: هذه أسباب تعاقد الأهلي مع بدر بانون.. ورأي موسيماني في الصفقة

أعلن الأهلي تعاقده مع بدر بانون قادما من صفوف الرجاء بعقد يمتد لأربع سنوات، فكيف بدأت فكرة ضم اللاعب؟

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أجاب لـFilGoal.com قائلا: "فكرة التعاقد مع بدر بانون بدأت حينما أردنا تدعيم خط الدفاع".

وواصل "كنا نريد لاعبا يتمتع بشخصية قيادية في الملعب ويتحمل الضغط بالإضافة لكونه لاعبا مميزا وكل ذلك وجدناه متوافرا في بدر".

وأردف "بدر هو ثاني قائد للرجاء ولاعب دولي في منتخب المغرب ويلعب دائما على التتويج بالبطولات، بالإضافة لقدراته الفنية العالية وبناء على ما سبق منحتنا لجنة التخطيط الضوء الأخضر للتعاقد معه".

وبسؤاله حول فكرة تعاقد الأهلي مع مدافع أجنبي تعد غريبة كما يصفها البعض علق "ليست غريبة طالما توافر في اللاعب المميزات التي نريدها".

وشدد "لدينا مواصفات واختيارات خاصة نريدها في اللاعب الذي نضمه وحال توافرها سنحاول ضمه بغض النظر عن كونه مصري أو أجنبي".

فكيف بدأت المفاوضات؟

أجاب أمير توفيق "بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي وأتممنا كافة المفاوضات مع اللاعب والنادي قبل قدوم بيتسو موسيماني لتدريب الفريق".

وواصل "حينما جاء موسيماني لتدريب الفريق أبلغناه بتعاقدنا مع بانون ورحب به للغاية وأشاد بقدراته".

وأردف مدير التعاقدات في الأهلي "موسيماني قال إنه شاهد بانون من قبل وهو متحمس جدا للعمل معه وإنه سيصنع الفارق مع الأهلي".

وعن تفاصيل التعاقد قال أمير توفيق "العقد سيمتد لأربع سنوات ولا يوجد أي شرط جزائي فيه".

اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

وأصبح بدر بانون هو ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد ضمه لطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.