تصفيات إفريقيا - ماني يقود السنغال للفوز على غينيا بيساو ويُقرب أسود التيرانجا من كأس الأمم

قاد ساديو ماني منتخب بلاده السنغال للفوز خارج ملعبه على غينيا بيساو بثنائية دون رد، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

ساديو ماني النادي : ليفربول السنغال

ووصل منتخب السنغال للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة التاسعة، بينما تجمد رصيد غينيا بيساو عند النقطة 3 في المركز الثالث.

ثنائية السنغال سجلها ساديو ماني نجم ليفربول في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ثم أضاف أوبا نجويتي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ويحتاج السنغال للفوز في المباراة المقبلة مرة أخرى على غينيا بيساو للتأهل رسميا للبطولة.

كما حقق منتخب غينيا الفوز على تشاد بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة 7 ويتصدر المجموعة الأولى في التصفيات. ويظل تشاد في المركز الرابع دون نقاط.

وتعادل منتخب موريتانيا مع بوروندي بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الخامسة.

ليصل منتخب موريتانيا إلى النقطة 5 ويستمر في الصدارة منتظرا مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، وحصد بوروني أول نقطة ليظل في المركز الأخير.

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