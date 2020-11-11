تصفيات إفريقيا - ماني يقود السنغال للفوز على غينيا بيساو ويُقرب أسود التيرانجا من كأس الأمم

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 20:11

كتب : FilGoal

ماني - الجزائر - السنغال

قاد ساديو ماني منتخب بلاده السنغال للفوز خارج ملعبه على غينيا بيساو بثنائية دون رد، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

السنغال

ووصل منتخب السنغال للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة التاسعة، بينما تجمد رصيد غينيا بيساو عند النقطة 3 في المركز الثالث.

ثنائية السنغال سجلها ساديو ماني نجم ليفربول في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ثم أضاف أوبا نجويتي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

أخبار متعلقة
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: محمد مجدي سينضم لـ البنك الأهلي خبر في الجول – ناد تركي وبيراميدز ضمن 4 عروض أمام أحمد الشيخ

ويحتاج السنغال للفوز في المباراة المقبلة مرة أخرى على غينيا بيساو للتأهل رسميا للبطولة.

كما حقق منتخب غينيا الفوز على تشاد بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة 7 ويتصدر المجموعة الأولى في التصفيات. ويظل تشاد في المركز الرابع دون نقاط.

وتعادل منتخب موريتانيا مع بوروندي بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الخامسة.

ليصل منتخب موريتانيا إلى النقطة 5 ويستمر في الصدارة منتظرا مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، وحصد بوروني أول نقطة ليظل في المركز الأخير.

اقرأ أيضا:

الصدارة مفتوحة أمام مصر.. تعادل بين كينيا وجزر القمر

السنغال تصفيات إفريقيا ساديو ماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مهاجم البرازيل: سألعب بكل قوتي أمام مصر للحفاظ على فرصة المشاركة في الأولمبياد 3 دقيقة | حلم طوكيو 2020
بدر بانون أهلاوي 13 دقيقة | الدوري المصري
فيديو في الجول - أنا دروجبا (8).. عندما فشل روبن فعدت إلى الحياة.. وعانقت المجد أخيرا 19 دقيقة | حكايات في الجول
ريال مدريد زيدان.. بين مجاملة اللاعبين و"قلة الخيارات" 42 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات إفريقيا - ماني يقود السنغال للفوز على غينيا بيساو ويُقرب أسود التيرانجا من كأس الأمم ساعة | إفريقيا
الطريق مفتوح نحو الصدارة.. كينيا وجزر القمر يتعادلان لمصلحة مصر ساعة | إفريقيا
صانع ألعاب منتخب السويس إلى الإنتاج الحربي ساعة | الدوري المصري
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: محمد مجدي سينضم لـ البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 2 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 3 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32
قد ينال إعجابك