الطريق مفتوح نحو الصدارة.. كينيا وجزر القمر يتعادلان لمصلحة مصر

تعادل منتخب كينيا مع ضيفه جزر القمر إيجابيا بهدف لمثله اليوم الأربعاء وفتحا الطريق لمصر نحو تصدر المجموعة.

واستضاف منتخب كينيا منافسه جزر القمر في ملعب موي في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 لحساب الجمموعة السابعة.

افتتح منتخب جزر القمر عن طريق يوسف مشانجاما من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 26.

وتعادل منتخب كينيا عن طريق مسعود جوما من تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة طرد لمسجل هدف جزر القمر في الدقيقة 41 بعد حصوله على إنذارين.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم الاحد المقبل في الجولة الرابعة في ملعب جزر القمر.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب جزر القمر لخمس نقاط يتصدر بهم الجموعة ويليه كينيا بثلاث نقاط.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث بنقطتين وأخيرا توجو بنقطة وحيدة.

ويستعد منتخب مصر للقاء توجو يوم السبت المقبل إن فاز في المباراة فسيتصدر المجموعة بالتساوي مع جزر القمر.

وإن فاز منتخب مصر بفارق هدفين فسيتصدر المجموعة بفارق الأهداف.