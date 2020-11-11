تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي بعد 8 جولات

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - إيفرتون - الدوري الإنجليزي

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار أنه أحد أهم أسباب نجاح فريقه في السنوات الأخيرة، ويؤكد ذلك ببدايته القوية في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، والأرقام توضح ذلك.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات من الموسم.

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أكثر من سجل

1- محمد صلاح (8 أهداف)

1- جيمي فاردي (8 أهداف)

1- سون هيونج مين (8 أهداف)

1- دومنيك كالفيرت لوين (8 أهداف)

5- هاري كين (7 أهداف)

5- باتريك بامفورد (7 أهداف)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- جيمي فاردي (5 أهداف)

2- محمد صلاح (4 أهداف)

3- كالوم ويلسون (3 أهداف)

3- جورجينيو (3 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (15 تسديدة)

1- هاري كين (15 تسديدة)

3- باتريك بامفورد (14 تسديدة)

3- دومنيك كالفيرت لوين (14 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- هاري كين (38 تسديدة)

2- محمد صلاح (34 تسديدة)

3- باتريك بامفورد (29 تسديدة)

3- ألكسندر ميتروفيتش (29 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1 - هناك 32 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بكل الجولات.

33- صلاح لعب كل دقائق مباريات فريقه باستثناء دقيقة واحدة استبدل فيها.. بمجموع 719 دقيقة.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمي 2017-2018 و2018-2019، واقتنصها فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لكنه اكتفى بـ19 هدفا في الموسم الماضي، مقابل 23 لفاردي هداف الدوري.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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