بيبي: أرغب في المشاركة أكثر مع أرسنال.. لست سعيدا بوضعي الحالي

قال نيكولاس بيبي لاعب أرسنال إنه يستهدف المشاركة بشكل أكبر قليلا مع فريقه عن التواجد على مقاعد البدلاء، مشيرا إلى أنه ليس سعيدا بوضعه الحالي مع الفريق اللندني.

وصرح بيبي عبر قناة Canal + الفرنسية قائلا: "هدفي أن أشارك بشكل أكبر، أن أحظى بوقت مشاركة أكثر قليلا عما عليه الوضع حاليا".

وواصل "اللاعب الذي يشارك يكون سعيدا، بالنسبة لي سأحب أن ألعب أكثر قليلا لكي أجد ابتسامتي مرة أخرى".

وأكمل "أرتيتا يرغب مني أن أركز بنسبة 100% خلال الـ90 دقيقة، بعد ذلك أرى خلال التدريبات أنني بديل في المباراة التالية".

وتابع "المدرب يتحدث معي وكذلك مساعديه، لكن التواجد على مقاعد البدلاء أمر محبط لأي لاعب".

وأتم "دور البديل السوبر؟ المدرب يقوم باختياراته، الأمر منوط بي لأظهر أنني لم أتواجد لهذا الدور".

صاحب الـ25 عاما شارك مع أرسنال خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

بيبي بدأ مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي ولعب كبديل في 7 مباريات، كما شارك في مباراتي الفريق بكأس الرابطة كاملتين، وبدأ مباريات الفريق الـ3 بالدوري الأوروبي.