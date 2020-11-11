المصري: سنضم 3 أو 4 صفقات جديدة.. وسياسة النادي واضحة في سوق الانتقالات

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 00:19

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف حسن علي في طنطا

أوضح محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي الصفقات المتبقية في سوق الانتقالات الجارية مع إمكانية ضم مهاجم.

وأعلن المصري ضم محمد عنتر من الزمالك كسادس لاعب ينضم للفريق البورسعيدي. (طالع التفاصيل)

وقال الخولي: "صفقة عنتر مهمة تنضم لصفقات مهمة للفريق ولن تكون الأخيرة، لدينا أجندة مع لجنة التعاقدات ونعمل على طلبات واضحة من علي ماهر المدير الفني ونتمنى التوفيق للتعاقدات الجديد".

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وأضاف عبر قناة صدى البلد: "تتبقى 3 صفقات للمصري، سننهي سوق الانتقالات الجارية بين 9 أو 10 صفقات".

وأردف "سياسة النادي واضحة أن نضم لاعبين بصيغة الإعارة في أضيق الحدود، وكل عقودنا انتقال نهائي".

ورد على إمكانية ضم مهاجما لتعويض رحيل محمود وادي وأحمد ياسر قال: "سنضم مهاجما بعد رحيل وادي وأحمد ياسر، ونحن بصدد التعاقد مع مهاجم أجنبي وغالبا سيكون تونسي وسنعلن عندما تتم الصفقة".

أحمد ياسر انضم لصفوف البنك الأهلي بينما يقترب محمود وادي من التوقيع الرسمي لبيراميدز.

وعلم FilGoal.com من مصدر في النادي البورسعيدي عن وجود مفاوضات مع فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي السابق. (طالع التفاصيل)

وأتم "وُفقنا في 70% من طلبات علي ماهر، حتى الآن ضممنا الاختيار الأول للمدير الفني".

المصري حتى الآن ضم 6 صفقات وهي ثلاثي نادي مصر علاء عطا ومصطفى سلطان، والحارس عصام ثروت.

بالإضافة إلى أحمد شديد قناوي قادما من الإنتاج الحربي. وثنائي الزمالك أحمد رفعت ومحمد عنتر.

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