مصدر من المصري لـ في الجول: نفاوض فخر الدين بن يوسف

يرغب النادي المصري في التعاقد مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر من النادي البورسعيدي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "نفاوض فخر الدين بن يوسف للانضمام لنا".

وأكمل "هناك بعض اللاعبين الآخرين من شمال إفريقيا تم عرضهم علينا وحاليا في مرحلة التفاوض مع بعضهم لمعرفة من ينوي الانضمام لنا".

وعن فخر الدين بن يوسف قال المصدر: "هو لاعب حر وهذا يسهل علينا عملية التفاوض وهو يمتلك سيرة ذاتية رائعة حتما ستفيد الفريق".

وللاعب صاحب الـ29 عاما تجربة في الدوري المصري بعدما انضم للإسماعيلي الموسم الماضي وخاض معه سبع مباريات في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف.