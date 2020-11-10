استقالة رئيس الاتحاد الإنجليزي بعد ساعات من تصريحاته العنصرية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 22:08

كتب : FilGoal

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء الثلاثاء استقالة رئيسه كريج كلارك بسبب تصريحات وصفت بالعنصرية خلال إحدى جلسات البرلمان.

في البداية، وصف كلارك اللاعبين غير البيض بـ "الملونين"، خلال رده على استجواب برلماني صباح الثلاثاء.

وما هي إلا ساعات، حتى أصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا ذكر فيه: "نستطيع أن نؤكد استقالة كريج كلارك من منصبه كرئيس للاتحاد"

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وأضاف البيان "سيتولى بيتر ماكورميك المنصب مؤقتا، على أن يبدأ مجلس إدارة الاتحاد في تحديد كيفية تعيين رئيس جديد في الوقت المناسب".

وكان كلارك في اجتماع بالفيديو مع بعض أعضاء لجنة الثقافة والرياضة والإعلام بالبرلمان حين قال: "وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع، فلتنظروا إلى كم الإهانات التي توجه للاعبات كرة القدم، واللاعبين الملونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

على الفور أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا أفاد فيه بأن "كلارك يعتذر بشدة عن العبارات التي استخدمها في الإشارة لبعض الأقليات العرقية خلال الاجتماع مع اللجنة".

وأضاف البيان "رئيس الاتحاد الإنجليزي أقر بأن استخدام لفظ "مليونين" غير مناسب واعتذر من قلبه خلال الجلسة".

الاتحاد الإنجليزي
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