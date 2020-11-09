رابع المرشحين.. رئيس الاتحاد الموريتاني يترشح لرئاسة "كاف"

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 22:57

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

أعلن أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم قراره بالترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي "كاف".

وكشف أحمد عن ترشحه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويعتبر ولد يحيى هو رابع المرشحين على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وكان الاتحاد الموريتاني قد حصل على جائزة أفضل اتحاد محلي في إفريقيا عام 2018.

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ويأتي ذلك بعد إعلان أحمد أحمد رئيس كاف الحالي نيته للترشج بجانب الإيفواري جاك أنوما وأخيرا الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

وأعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم في وقت سابق تقديمه لباتريس موتسيبي رئيس ومالك نادي ماميلودي صنداونز للترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". وذلك في مؤتمر صحفي. (طالع التفاصيل)

ويفتح كاف باب الترشح لرئاسته حتى يوم الخميس المقبل.

وتقام الانتخابات يوم 12 مارس المقبل ضمن جمعية كاف العمومية غير العادية في الرباط، بينما يعلن كاف المرشحين بشكل رسمي يوم 11 يناير.

كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القد أحمد ولد يحيى
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