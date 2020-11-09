رسميا - مالك صنداونز يحصل على ترشيح بلاده لخوض انتخابات رئاسة كاف

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم تقديمه لباتريس موتسيبي رئيس ومالك نادي ماميلودي صنداونز للترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". وذلك في مؤتمر صحفي.

وصرح داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم قال خلال المؤتمر: "كاف يجب أن يتطور عالميا، وموتسيبي أكثر شخص ملائم ويمكننا تقديمه لهذا المنصب في كاف".

ويبدو ترشح موتسيبي كمفاجأة، حيث لم يتم طرح اسمه إعلاميا في الشهور السابقة، إلا أن اسم عملاق التعدين بدأ تداوله كمرشح محتمل يوم الجمعة الماضي.

ويعد موتسيبي هو الرقم 10 في ترتيب أغنى الأشخاص في قارة إفريقيا وفقا لمجلة فوربس، إذ تقدر ثروته بـ2.4 مليار دولار.

وأشار تقرير موقع "سوكر لادوما" الجنوب إفريقي، إلى أن موتسيبي حصل على دعم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويبلغ موتسيبي من العمر 58 عاما، وتقدر ثروته بـ2.4 مليار دولار.

ويعد موتسيبي قريبا من أن يكون المرشح الثالث على مقعد رئاسة كاف، بعد الرئيس الحالي، الملغاشي أحمد أحمد، والإيفواري جاك أنوما.

ويفتح كاف باب الترشح لرئاسته حتى يوم الخميس المقبل.

وتقام الانتخابات يوم 12 مارس المقبل ضمن جمعية كاف العمومية غير العادية في الرباط، بينما يعلن كاف المرشحين بشكل رسمي يوم 11 يناير.