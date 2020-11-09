قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32

أسفرت قرعة دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا عن مواجهات سهلة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة.

وبسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، تقام القرعة بشكل مغلق بحضور اللجنة المنظمة لبطولات الأندية.

وأوقعت القرعة الأهلي في دور الـ32 في مواجهة المتأهل من سونيديب بطل النيجر ضد مقديشيو الصومالي.

بينما يلعب الزمالك في الدور ذاته مع الفائز مواجهة جازيل بطل تشاد ضد سياف الجيبوتي.

ولن يشارك الأهلي أو الزمالك طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية في الدور التمهيدي، معهما أندية مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي وبريمييرو دو أجوستو الأنجولي وهوريا الغيني وفيتا كلوب الكونغولي.

وتقام مباريات الذهاب بين 20 و22 نوفمبر، وتقام مباريات الإياب بين أيام 26 و28 نوفمبر.