بي بي سي: بينيك ينسحب من انتخابات كاف ويدعم موتسيبي.. وأنباء سيئة لأحمد أحمد

قرر أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم الانسحاب من انتخابات الاتحاد الإفريقي "كاف" المقبلة، وتوجه كامل دعمه إلى باتريس موتسيبي رئيس ومالك ماميلودي صنداونز. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "بي بي سي".

التقرير أشار إلى أن بينيك فضل عدم خوض السباق الرئاسي وعوضا عن ذلك توحيد الجهود من أجل ضمان نجاح موتسيبي الذي سينافس أحمد أحمد الرئيس الحالي، وجاك أنوما الإيفواري.

وفي نفس السياق، حملت بي بي سي أنباء سيئة للغاية لأحمد أحمد رئيس "كاف" الحالي، إذ أن المالاجاشي، على وشك أن يعاقب من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت شبكة "بي بي سي": "عملنا من مصادر أن أحمد أحمد رغم ترشحه في أكتوبر لرئاسة كاف، إلا أن دخوله سباق الانتخابات المقبلة بات محل شك".

وتابعت "أحمد أحمد بصدد التعرض لعقوبة الحرمان من المشاركة في أي نشاط يخص كرة القدم بعدما وجد مذنبا في خرق العديد من قوانين وكود أخلاقيات فيفا".

وأعلن أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم في وقت سابق تقديمه لباتريس موتسيبي رئيس ومالك نادي ماميلودي صنداونز للترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". وذلك في مؤتمر صحفي. (طالع التفاصيل)

ويفتح كاف باب الترشح لرئاسته حتى يوم الخميس المقبل.

وتقام الانتخابات يوم 12 مارس المقبل ضمن جمعية كاف العمومية غير العادية في الرباط، بينما يعلن كاف المرشحين بشكل رسمي يوم 11 يناير.

ويخضع أحمد أحمد حاليا للتحقيق من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقد يؤدي هذا التحقيق إلى عرقلة محاولاته للترشح لولاية ثانية، بعدما كان عمرو فهمي الأمين العام السابق لـ"كاف" وجه إليه عدة ادعاءات أمام الكيان الحاكم لكرة القدم في العالم. وأنكر أحمد كل تلك التهم.

سلطات مكافحة الفساد الفرنسية كذلك اهتمت بأحد الادعاءات ضد أحمد أحمد، والتي كانت مبنية على صفقة وصفقت بـ"المثيرة للجدل" من قبل "بي بي سي"، لشركة "تاكتيكال ستيل" وهي شركة تصنيع صالات جيم فرنسية غير معروفة يديرها صديق قديم لأحمد أحمد، والذي كان قد وفر معدات ملابس رياضية لـ"كاف" في عام 2017 بعد إلغاء صفقة أصلية مع بوما وكلفت تلك الصفقة 4 أضعاف الاتفاق مع بوما رغم ذلك.

ولم ينشر فيفا بعد نتائج التحقيق لكنه أرسله إلى قسم المراجعة المالية في كاف، وقال تقرير في وقت سابق إن شركة برايس ووترهاوس كوبرز شككت في وجود أموال مفقودة تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون دولار، ودعت للمزيد من التحقيق في دور أحمد في قضية "تاتكيكال ستيل".

فيفا قام بالمراجعة مع كاف في إجراء غير مسبوق في عالم كرة القدم، بعدما أرسل السكرتير العام له فاطمة سامورا، لكي تتصرف كسكرتير عام لقارة إفريقيا في الفترة من أغسطس 2019 وحتى فبراير 2020 في خطوة لـ"تحسين إدارة كرة القدم في القارة".