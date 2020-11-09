الإسماعيلي: نرحب باستضافة نهائي إفريقيا في استاد الإسماعيلية

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 00:40

كتب : ياسر الشريف

استاد الإسماعيلية الرياضي

رحب النادي الإسماعيلي باستضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك في ملعب الإسماعيلية الخاص به.

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي عبر موقع النادي: "إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان يتقدم بمبادرة للاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لاستضافة المباراة النهائية".

وأضاف "سبق واستقبل استاد الإسماعيلية العديد من الأحداث الرياضية الدولية والقارية بنجاح كبير حيث مناخ المحافظة مناسب لإقامة المباراة وحفل التتويج".

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وأكمل "مجلس إدارة الإسماعيلي يقدم هذه المبادرة من واقع مسؤولية النادي الوطنية والمجتمعية".

وأتم تصريحاته "نتمنى أن يتم قبول هذه المبادرة من قبل المسؤولين في الاتحاد الإفريقي والجهات الأمنية لإقامة المباراة في استاد الإسماعيلية ".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي وقت سابق أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن قرار نقل نهائي إفريقيا من برج العرب إلى استاد القاهرة يرجع فقط للجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان مصدر في استاد برج العرب كشف لـFilGoal.com عن جاهزية الملعب لاستقبال المباراة النهائية. (طالع التفاصيل)

وحذر جمال سيد خبير الأرصاد الجوية من احتمالية وجود موجة طقس سيء في الإسكندرية قبل موعد المباراة ما سيؤثر على أرضية استاد برج العرب. (طالع التفاصيل)

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