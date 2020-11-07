اتحاد الكرة: لجنة مسابقات "كاف" هي المسؤولة عن قرار نقل نهائي إفريقيا في حالة سوء الطقس

شدد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم على أن المسؤول عن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك هو لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي.

وقال العطار عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "إذا كانت أجواء الطقس غير مستقرة في الإسكندرية وقت نهائي إفريقيا سيكون قرار نقل المباراة إلى ملعب آخر في يد لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي".

من جانبه أكد جمال سيد خبير الأرصاد الجوية للقناة ذاتها: "من الصعب معرفة حالة الطقس في 27 نوفمبر يوم نهائي إفريقيا".

وأضاف "سنعرف قبل المباراة بعدة أيام إذا ما كان هناك أمطار وعواصف رعدية في الإسكندرية وإذا أثبتنا ذلك سيتأثر ملعب برج العرب بحالة الطقس ما سيؤثر بالسلب على اللاعبين في أرض الملعب".

وعاد العطار لاستكمال حديثه قائلا: "حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن حضور الجماهير لنهائي إفريقيا وهناك حديث حول هذا الأمر، لكن الاتحاد الإفريقي كان أكد عدم حضور الجماهير لباقي مباريات البطولة منذ استكمالها".

وبشأن نهائي كأس مصر أكد في نهاية تصريحاته "نهائي كأس مصر سيكون قبل نهاية أول أسبوع في شهر ديسمبر ويحق للأندية إشراك الصفقات الجديدة في المباريات المتبقية من البطولة بعد فتح باب القيد للموسم الجديد يوم 19 نوفمبر الجاري".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وكان مصدر في استاد برج العرب كشف لـFilGoal.com عن جاهزية الملعب لاستقبال المباراة النهائية. (طالع التفاصيل)

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