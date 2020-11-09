وزير الرياضة: نهائي إفريقيا بحضور الجمهور؟ سنلتزم بقرار كاف

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 00:24

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي وعلي معلول

تحدث أشرف صبحي وزير الرياضة عن نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب بين الأهلي والزمالك، موضحا موقف حضور الجماهير.

وقال أشرف صبحي: "نهائي إفريقيا بحضور جماهيري؟ صاحب الحق في تنظيم المباراة هو الاتحاد الإفريقي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لابد أن نكون حريصين من جانب الإجراءات الاحترازية وهو ما تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء".

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وأردف "ولكننا سنلتزم بقرار الاتحاد الإفريقي بخصوص اللقاء".

وكشف وزير الرياضة وجود نية كبيرة لإقامة النهائي على استاد القاهرة بدلا من برج العرب، مشيرا إلى "التوجهات الآن هي أننا نكون جاهزين من أجل إقامة اللقاء على استاد القاهرة".

واستمر "الأهلي والزمالك علامة كبيرة في الكرة المصرية والنهائي فرصة للتشجيع بلا تعصب".

وأتم "إن شاء الله سيقام نهائي إفريقيا على استاد القاهرة".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي وقت سابق أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن قرار نقل نهائي إفريقيا من برج العرب إلى استاد القاهرة يرجع فقط للجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان مصدر في استاد برج العرب كشف لـFilGoal.com عن جاهزية الملعب لاستقبال المباراة النهائية. (طالع التفاصيل)

وحذر جمال سيد خبير الأرصاد الجوية من احتمالية وجود موجة طقس سيء في الإسكندرية قبل موعد المباراة ما سيؤثر على أرضية استاد برج العرب. (طالع التفاصيل)

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