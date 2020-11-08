وزير الرياضة: استاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائي إفريقيا.. وبإذن الله لن يقام في أي مكان آخر

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 22:28

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - أيمن أشرف - الأهلي - الزمالك

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جاهزية استاد القاهرة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وقال وزير الرياضة في تصريحات رسمية: "الملعب جاهز لاستضافة المباراة إذا دعت الظروف لذلك".

وأكد في تصريحات أخرى عبر قناة أون تايم سبورتس: "إن شاء الله المباراة ستقام في استاد القاهرة وليس في أي مكان آخر".

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ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي وقت سابق أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن قرار نقل نهائي إفريقيا من برج العرب إلى استاد القاهرة يرجع فقط للجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان مصدر في استاد برج العرب كشف لـFilGoal.com عن جاهزية الملعب لاستقبال المباراة النهائية. (طالع التفاصيل)

وحذر جمال سيد خبير الأرصاد الجوية من احتمالية وجود موجة طقس سيء في الإسكندرية قبل موعد المباراة ما سيؤثر على أرضية استاد برج العرب. (طالع التفاصيل)

دوري أبطال إفريقيا نهائي إفريقيا الأهلي الزمالك استاد القاهرة
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