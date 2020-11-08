لعبة الكراسي الموسيقية تبدأ.. ليستر يُبعد توتنام ويتصدر الدوري مؤقتا

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

فاردي - ليستر - ولفرهامبتون

انتصر ليستر سيتي بصعوبة على حساب ولفرهامبتون لينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من توتنام بشكل مؤقت.

ليستر سيتي فاز على ولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

هدف فوز ليستر جاء عن طريق المتألق كالمعتاد جيمي فاردي من علامة الجزاء في الدقيقة 15.

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وكاد فاردي أن يسجل مجددا من علامة الجزاء في الدقيقة 38 ولكن روي باتريسيو حارس ولفرهامبتون تألق وأنقذ مرماه من هدف جديد.

تألق باتريسيو، رد عليه كاسبر شمايكل في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام فرص ولفرهامبتون.

لعبة الكراسي الموسيقية بدأت في صدارة الدوري الإنجليزي، فبعدما ارتقى توتنام للصدارة بعد الفوز اليوم على حساب وست برومتش ألبيون، قفز ليستر سيتي بدلا من السبيرز في الصدارة، ولكن صدارته مؤقتة أيضا في انتظار بقية نتائج الجولة.

ووصل ليستر سيتي للنقطة 18، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 13 في المركز الثامن مؤقتا أيضا.

في إنجلترا ليستر سيتي ولفرهامبتون
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