رصاصة كايسيدو تستقر في قلب رونالدو.. لاتسيو يخطف تعادلا قاتلا أمام يوفنتوس

تعثّر يوفنتوس واكتفى بالتعادل أمام مضيفه لاتسيو بهدف لكل طرف في ملعب أوليمبيكو، بالجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

تقدّم كريستيانو رونالدو لـ يوفنتوس في وقتٍ مبكر من المباراة، قبل أن يتعادل فيليبي كايسيدو في الثانية الأخيرة من المواجهة.

ليكتفي يوفنتوس برفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما رفع لاتسيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع.

رونالدو سجل في الدقيقة 15 بعد عرضية خوان كوادرادو، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم ويواصل عودته القوية منذ تعافيه من فيروس كورونا.

لكن النجم البرتغالي غادر الملعب في الدقيقة 76 تاركا مكانه لـ باولو ديبالا، وظهر يشتكي من آلام على مستوى الكاحل.

أمّا البديل صاحب الأثر الأكبر في المباراة فكان الإكوادوري كايسيدو الذي دخل في الدقيقة 54.

مهاجم إسبانيول السابق استفاد من اختراق خارق لـ خواكين كوريا من الجهة اليسرى، ليطلق تسديدة قوية سكنت شباك تشيزني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ويصعق عناصر يوفنتوس الذي فرّط في نقطتين ثمينتين.

ليكرر كايسيدو ما فعله في الجولة السابقة أمام تورينو عندما سجل هدف الانتصار في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

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