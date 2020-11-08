رصاصة كايسيدو تستقر في قلب رونالدو.. لاتسيو يخطف تعادلا قاتلا أمام يوفنتوس

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 15:34

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ندريا بيرلو - يوفنتوس - لاتسيو

تعثّر يوفنتوس واكتفى بالتعادل أمام مضيفه لاتسيو بهدف لكل طرف في ملعب أوليمبيكو، بالجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

تقدّم كريستيانو رونالدو لـ يوفنتوس في وقتٍ مبكر من المباراة، قبل أن يتعادل فيليبي كايسيدو في الثانية الأخيرة من المواجهة.

ليكتفي يوفنتوس برفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما رفع لاتسيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع.

أخبار متعلقة
لن يشاهد نتفليكس.. أسينسيو ينضم لمنتخب إسبانيا لتعويض إصابة فاتي مدرب فولام يفتح النار على لاعبه: لا يمكنه إهدار ركلة جزاء بهذه الطريقة في هذا التوقيت التشكيل – يوفنتوس يهاجم لاتسيو بـ رونالدو وموراتا كارثة في غرناطة بعد إجباره على مواجهة سوسيداد بسبعة لاعبين فقط بسبب كورونا

رونالدو سجل في الدقيقة 15 بعد عرضية خوان كوادرادو، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم ويواصل عودته القوية منذ تعافيه من فيروس كورونا.

لكن النجم البرتغالي غادر الملعب في الدقيقة 76 تاركا مكانه لـ باولو ديبالا، وظهر يشتكي من آلام على مستوى الكاحل.

أمّا البديل صاحب الأثر الأكبر في المباراة فكان الإكوادوري كايسيدو الذي دخل في الدقيقة 54.

مهاجم إسبانيول السابق استفاد من اختراق خارق لـ خواكين كوريا من الجهة اليسرى، ليطلق تسديدة قوية سكنت شباك تشيزني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ويصعق عناصر يوفنتوس الذي فرّط في نقطتين ثمينتين.

ليكرر كايسيدو ما فعله في الجولة السابقة أمام تورينو عندما سجل هدف الانتصار في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

اقرأ أيضا:

تعرف على القائمة النهائية لمنتخب مصر

حكم مغربي لنهائي القرن؟

يوفنتوس لاتسيو الدوري الإيطالي في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كين ينقذ توتنام من تعادل محرج أمام وست بروم ويقوده للصدارة المؤقتة 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول – إبراهيم حسن: موسيماني لم يكن ليفرط في عاشور.. ورفعت لم يكن في حساباتنا 24 دقيقة | الدوري المصري
رصاصة كايسيدو تستقر في قلب رونالدو.. لاتسيو يخطف تعادلا قاتلا أمام يوفنتوس 44 دقيقة | الدوري الإيطالي
الإسماعيلي: استبعدنا فكرة استعارة عواد.. ولا نفاوض صالح جمعة ساعة | ميركاتو
لن يشاهد نتفليكس.. أسينسيو ينضم لمنتخب إسبانيا لتعويض إصابة فاتي ساعة | أوروبا
هل تقرب لوائح كاف جوميز أو تيسيما من قيادة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب فولام يفتح النار على لاعبه: لا يمكنه إهدار ركلة جزاء بهذه الطريقة في هذا التوقيت ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: جيد و3 حكام آخرين مرشحين لقيادة نهائي الأبطال.. واستبعاد جاساما 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 منتخب مصر يضم 6 لاعبين من الأهلي استعدادا لمواجهتي توجو 4 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول
قد ينال إعجابك