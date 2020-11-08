الإسماعيلي: استبعدنا فكرة استعارة عواد.. ولا نفاوض صالح جمعة

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 14:45

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك - إنبي

صرح علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي إن الثنائي صالح جمعة لاعب الأهلي ومحمد عواد حارس مرمى الزمالك خارج حسابات الدراويش في سوق الانتقالات قبل انطلاق الموسم الجديد.

صالح جمعة

النادي : الأهلي

محمد عواد

النادي : الزمالك

الإسماعيلي
الزمالك

وقال وحيد عبر البرنامج الإذاعي (وان تو): "خيار استعارة عواد كان مطروحا، ولكن المطالب المالية والتعاقدية كانت مبالغا فيها، ولا تناسب نادي الإسماعيلي، لذا استبعدنا الفكرة".

وأضاف "سنعلن عن التعاقد مع حارس مرمى قريبا، عامر عامر حارس الإنتاج أحد المرشحين بقوة".

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في السياق ذاته، تابع "كل الأمور واردة في ظل العلاقات الجيدة بين ناديي الأهلي والإسماعيلي، ولكن سألت مسؤولي لجنة التعاقدات وأكدوا لي أنه لا توجد مفاوضات مع صالح جمعة".

وأكد أيضا "باهر المحمدي مستمر معنا، وجدد تعاقده 3 مواسم، ولا نية لبيعه أو دخوله في صفقات تبادلية كما تردد مؤخرا".

وشدد علاء وحيد "نحاول تفادي أخطاء الموسم الماضي من كثرة تغيير المدربين والاستغناء عن القوام الأساسي للفريق دون تعويضه بعناصر جيدة، لأننا نطمح للمنافسة على الفوز بالبطولة العربية وتقديم نتائج جيدة في الموسم الجديد".

وأتم تصريحاته "المدير الفني البرازيلي هيرون ريكاردو لم يتم الاستعانة به في مهمة إنقاذ بل نخطط لبناء فريق جديد، وسنقيم حفلا لتقديم كل الصفقات الجديدة".

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