لن يشاهد نتفليكس.. أسينسيو ينضم لمنتخب إسبانيا لتعويض إصابة فاتي

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 14:41

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن ضم ماركو أسينسيو لقائمة منتخب لاروخا في التوقف الدولي المقبل.

وجاء استدعاء أسينسيو جناح ريال مدريد لتعويض أنسو فاتي لاعب برشلونة الذي تعرّض لإصابة في الركبة بعد تواجده في القائمة الأصلية.

ولم يخض أسينسيو أي مباراة دولية مع منتخب إسبانيا منذ يونيو 2019، إذ تعرض بعدها لقطع في الرباط الصليبي أبعده عن الملاعب لشهور طويلة.

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وفي التوقف الدولي لشهر أكتوبر سُئل لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لـ إسبانيا عن عدم استدعاء أسينسيو رغم تعافيه ومشاركته، فأجاب: "عليه أن يشاهد نتفليكس فقط خلال هذه الفترة".

ويعد أسينسيو ثاني لاعب يتم استدعائه بشكل اضطراري هذا التوقف بعد هيكتور بيليرين ظهير أرسنال الذي يعوض بدوره خيسوس نافاس قائد إشبيلية المصاب.

ويمتلك أسينسيو 24 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا سجل خلالها هدفا وحيدا.

وتلعب إسبانيا وديا أمام هولندا في أمستردام يوم 11 نوفمبر، قبل أن تحل ضيفة على سويسرا وتستقبل ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

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