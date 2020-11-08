كارثة في غرناطة بعد إجباره على مواجهة سوسيداد بسبعة لاعبين فقط بسبب كورونا

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 12:48

كتب : FilGoal

غرناطة

رفضت رابطة الدوري الإسباني طلب غرناطة بتأجيل مباراته أمام ريال سوسيداد اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة للمسابقة.

غرناطة تقدّم بطلب بتأجيل المباراة بسبب ضرب فيروس كورونا للاعبيه وجهازه الفني.

لكن الطلب قوبل بالرفض، إذ تنص لوائح المسابقة على عدم تأجيل أي مباراة طالما كان النادي يمتلك 7 لاعبين متاحين من الفريق الأول لخوضها، وهو ما يتحقق في حالة غرناطة.

أخبار متعلقة
تقارير: قد يعاقَب بالهبوط.. أزمة كبيرة في لاتسيو بسبب مسحات كورونا الخاطئة تقارير: غياب أنسو فاتي قد يصل إلى 5 أشهر أتليتكو يفك تعويذة قادش ويضربه برباعية قاسية قائمة إيطاليا – ظهور مهاجم موناكو.. وغياب فيراتي وكيليني

هؤلاء اللاعبون السبعة هم: داروين ماتشيس، لويس سواريز، يان إيتيكي، خورخي مولينا، كينيدي، روبيرتو سولدادو، نيوين بيريز، وسيسافرون إلى مدينة سان سيباستيان لمواجهة ريال سوسيداد رفقة 6 لاعبين من الفريق الرديف، لتكون قائمة الفريق مكونة من 13 لاعبا فقط.

وتأتي أزمة غرناطة بسبب إصابة لاعبه أنطونيو بويرتاس بفيروس كورونا، لتقرر رابطة لا ليجا عدم السماح لكل بعثة غرناطة التي سافرت إلى قبرص لمواجهة أومونيا يوم الخميس الماضي في الدوري الأوروبي، بالظهور أمام ريال سوسيداد بسبب مخالطتهم للاعب المصاب.

فقط القادرين على السفر إلى سان سيباستيان في تلك الحالة هم من يمتلكون أجساما مضادة للفيروس، أو تعافوا منه في وقتٍ سابق، وهذا لا ينطبق سوى على السباعي السابق ذكره.

كارثة غرناطة لا تتوقف عند اللاعبين، بل تمتد إلى الجهاز الفني، فـ دييجو مارتينيز المدرب، ومساعده راؤول إسبينولا، مصابين بدورهما بفيروس كورونا.

أمّا المعد البدني فيكتور لافوينتي الذي قاد الفريق فنيا في مباراة قبرص، فلا يحق له التواجد في مباراة ريال سوسيداد لأنه كان مرافقا للبعثة كما تقدّم الذكر.

وبالتالي سيكون خوان كارلوس جونزاليس مدرب حراس المرمى هو المسؤول عن الفريق أمام ريال سوسيداد، لأنه لم يسافر إلى قبرص بسبب عينة إيجابية زائفة.

ويحتل غرناطة المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

اقرأ أيضا:

ناصر ماهر يتحدث عن أزمة الخماسي

أسامة جلال يكشف عن موقف مفاوضات الأهلي

غرناطة الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي: استبعدنا فكرة استعارة عواد.. ولا نفاوض صالح جمعة 3 دقيقة | ميركاتو
لن يشاهد نتفليكس.. أسينسيو ينضم لمنتخب إسبانيا لتعويض إصابة فاتي 7 دقيقة | أوروبا
هل تقرب لوائح كاف جوميز أو تيسيما من قيادة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب فولام يفتح النار على لاعبه: لا يمكنه إهدار ركلة جزاء بهذه الطريقة في هذا التوقيت 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: جيد و3 حكام آخرين مرشحين لقيادة نهائي الأبطال.. واستبعاد جاساما 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان ساعة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يفسر لـ في الجول: لماذا لن يمد القيد المحلي مرة أخرى.. وسبب الاختلاف مع TMS ساعة | الدوري المصري
تشكيل توتنام – بيل وكين وسون معا لأول مرة أمام وست بروميتش ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 منتخب مصر يضم 6 لاعبين من الأهلي استعدادا لمواجهتي توجو 4 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول
قد ينال إعجابك