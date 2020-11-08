كارثة في غرناطة بعد إجباره على مواجهة سوسيداد بسبعة لاعبين فقط بسبب كورونا

رفضت رابطة الدوري الإسباني طلب غرناطة بتأجيل مباراته أمام ريال سوسيداد اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة للمسابقة.

غرناطة تقدّم بطلب بتأجيل المباراة بسبب ضرب فيروس كورونا للاعبيه وجهازه الفني.

لكن الطلب قوبل بالرفض، إذ تنص لوائح المسابقة على عدم تأجيل أي مباراة طالما كان النادي يمتلك 7 لاعبين متاحين من الفريق الأول لخوضها، وهو ما يتحقق في حالة غرناطة.

هؤلاء اللاعبون السبعة هم: داروين ماتشيس، لويس سواريز، يان إيتيكي، خورخي مولينا، كينيدي، روبيرتو سولدادو، نيوين بيريز، وسيسافرون إلى مدينة سان سيباستيان لمواجهة ريال سوسيداد رفقة 6 لاعبين من الفريق الرديف، لتكون قائمة الفريق مكونة من 13 لاعبا فقط.

وتأتي أزمة غرناطة بسبب إصابة لاعبه أنطونيو بويرتاس بفيروس كورونا، لتقرر رابطة لا ليجا عدم السماح لكل بعثة غرناطة التي سافرت إلى قبرص لمواجهة أومونيا يوم الخميس الماضي في الدوري الأوروبي، بالظهور أمام ريال سوسيداد بسبب مخالطتهم للاعب المصاب.

فقط القادرين على السفر إلى سان سيباستيان في تلك الحالة هم من يمتلكون أجساما مضادة للفيروس، أو تعافوا منه في وقتٍ سابق، وهذا لا ينطبق سوى على السباعي السابق ذكره.

كارثة غرناطة لا تتوقف عند اللاعبين، بل تمتد إلى الجهاز الفني، فـ دييجو مارتينيز المدرب، ومساعده راؤول إسبينولا، مصابين بدورهما بفيروس كورونا.

أمّا المعد البدني فيكتور لافوينتي الذي قاد الفريق فنيا في مباراة قبرص، فلا يحق له التواجد في مباراة ريال سوسيداد لأنه كان مرافقا للبعثة كما تقدّم الذكر.

وبالتالي سيكون خوان كارلوس جونزاليس مدرب حراس المرمى هو المسؤول عن الفريق أمام ريال سوسيداد، لأنه لم يسافر إلى قبرص بسبب عينة إيجابية زائفة.

ويحتل غرناطة المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

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