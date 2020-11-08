تقارير: قد يعاقَب بالهبوط.. أزمة كبيرة في لاتسيو بسبب مسحات كورونا الخاطئة

دخل نادي لاتسيو الإيطالي في أزمة كبيرة بسبب إيجابية عينة كورونا لثلاثة من لاعبيه لم يتم الإبلاغ عنها.

وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء أن السلطات بدأت التحقيق بالفعل في نتائج أحد مختبرات مدينة أفيلينو الذي يتعامل معه نادي لاتسيو.

اشتعلت الأزمة عندما دخل لاتسيو في صدام مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب الثلاثي تشيرو إيموبيلي ولوكاس لييفا وتوماس ستراكوشا.

ففحوصات الاتحاد الأوروبي أثبتت إيجابية عينة الثلاثي، وحرمته من المشاركة في مباراة زينيت سان بطرسبرج قبل أيام.

يأتي ذلك رغم ظهور عينة اللاعبين الثلاثة سلبية في مختبر أفيلينو ومشاركتهم قبلها أمام تورينو بشكل طبيعي.

الأزمة تصاعدت مباشرةً قبل المران الأخير للفريق قبل مواجهة يوفنتوس –اليوم الأحد-، إذ ظهرت نتائج الثلاثي من مختبر آخر في روما وجاءت إيجابية، ليغادروا المران.

من جانبه ذكر حسين ياسين مراسل بي إن سبورتس في إيطاليا، أنه حال ثبوت تزوير لاتسيو لعينات لاعبيه من أجل إشراكهم أمام يوفنتوس، فإنه يواجه خطر التعرض لعقوبات تبدأ بغرامات مالية كحد أدنى، وقد تصل إلى هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية كحد أقصى.

موضوع لاتسيو او فضيحة الفحوصات كما اطلقت عليه الصحافة الايطالية pic.twitter.com/ZiVtRqHWsO — حسين ياسين - Hussein Yassin (@HusseinY22) November 8, 2020

ويستقبل لاتسيو نظيره يوفنتوس في ملعب أوليمبيكو اليوم الأحد في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

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