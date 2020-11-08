صالح موسى ينتقل إلى بلقاس

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 11:24

كتب : رضا السنباطي

صالح موسى - هيثم عرابي - بلقاس

أعلن نادي بلقاس فريق الدرجة الثالثة، عن ضم صالح موسى لاعب الزمالك الأسبق في فترة الانتقالات الصيفية.

صالح موسى

النادي : الرجاء

وينضم صالح موسى إلى معسكر بلقاس يوم الأحد المقبل في القاهرة.

اللاعب البالغ 34 عاما سبق له تمثيل أندية الداخلية والإسماعيلي والزمالك ومصر للمقاصة والإنتاج الحربي وحرس الحدود والرجاء والسويس، وكانت المنيا آخر محطاته.

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وشهدت فترة الانتقالات الجارية تعاقد بلقاس مع وليد الحصري لاعب الداخلية السابق، وسعيد مراد لاعب المصري السابق.

ويشرف صلاح غباشي على تدريب الفريق، ويعد هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق في الأهلي أحد المستثمرين فيه.

بلقاس المنتمي لمحافظة الدقهلية، سبق له المشاركة في الدوري الممتاز، ويسعى للصعود إلى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.

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