هنري: أضحك مما يقال عن ميسي.. سنبكي عندما يعتزل

دافع تييري هنري عن زميله الأسبق في برشلونة ليونيل ميسي، على خلفية اللقطات التي تم تداولها للأخير في مباراة دينامو كييف.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وكانت الكاميرات قد التقطت ميسي يمشي في الملعب دون الضغط على المنافس في اللحظات الأخيرة من مباراة الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا التي فاز بها فريقه 2-1 بصعوبة.

وصرّح هنري عبر محطة "سي بي إس سبورتس" الأمريكية: "عندما أرى الناس لا يزالون يتصيدون لـ ميسي لأي سبب؛ أضحك. أضحك لأن الناس ينسون أنه ذهب الشهر الماضي للعب في الإكوادور وبوليفيا".

وأضاف المدير الفني لـ مونتريال إمباكت: "لا أحد يضع ذلك في الحسبان، من الصعب أن تستقل رحلة طيران مدتها 12 ساعة، وفي بوليفيا يصعب عليك المشي حتى".

وتابع: "صحيح لعله مرهق في مباراة ما، وماذا في ذلك؟ نحن نتحدث عن فتى سجّل أهدافا أكثر من عدد المباريات التي خاضها. الناس ينسون أننا لسنا آلات".

وواصل: "في الكلاسيكو قام بالمساندة الدفاعية عند الراية الركنية في 5 أو 6 مناسبات، لكن هذه اللقطات لا تتصدر العناوين، وأنا لا أستوعب ذلك".

وأكمل: "لو أردتم اختلاق بعض الأمور، فهناك شخص واحد عليكم الابتعاد عنه، دعوه وشأنه، لأننا سنبكي عندما ينتهي وقته في الملاعب".

وأضاف: "أتفهّم أنكم ترغبون في تحقيق الربح وخلق بعض القصص والتقارير، لكن ليس مع هذا الفتى. لقد لعبت مع ليو، وصدقوني هذا ليس الشخص الذي سترغبون في مهاجمته".

وأوضح: "ما قدّمه ميسي لكرة القدم لم يفعله أي أحد، ولذا لا أفهم عندما يشكك الناس في رغبته، هذا ما يضايقني".

واعترف: "حدث معي في فترات لعبي أن مشيت في الملعب أيضا، لم يكن هذا لنقص في الرغبة، بل لأني كنت منهكا وعقلي لا يستطيع إصدار رد فعل، هذا وارد".

وتعجّب: "لكن أن تشككوا في دافع ليونيل ميسي؟ حقا؟! هذا أمر سخيف، أتعجب من سماع ذلك، تشككون في رغبته؟ إنه حيوان، يقدّم التمريرات الحاسمة طوال الوقت".

وأتم: "الأمر بسيط بالنسبة لي، استمتعوا به فقط بينما هو في الملاعب، وتوقّفوا عن الشكوى بشأن أمور لا يفعلها".

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