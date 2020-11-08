مواعيد مباريات الأحد 8 نوفمبر 2020 - قمة إنجليزية وصدام مصري مصري.. وريال مدريد

يقبل علينا أحد كروي دسم مليء بمباريات الفرق الأوروبية الكبيرة، مباشرةً قبل بداية التوقف الدولي.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 8 نوفمبر والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

اليوم الكروي الدسم في إنجلترا يبدأ في الثانية ظُهرا بمواجهة توتنام هوتسبير ووست بروميتش ألبيون، تُنقل عبر beIN Sports 2، ويعلّق عليها يوسف سيف.

صدام آخر قوي ينطلق في الرابعة عصرا بين ليستر سيتي وولفرهامبتون، تُنقل كذلك عبر beIN Sports 2، ويعلّق عليها أحمد البلوشي.

أمّا قمة مباريات الموسم بين مانشستر سيتي وليفربول فتنطلق في السادسة والنصف مساءً عبرbeIN Sports 1,2 بتعليق رؤوف خليف.

وأخيرا يستقبل أرسنال نظيره أستون فيلا في صدام قوي بين المحترفين المصريين بالتاسعة والربع مساءً، تُنقل على beIN Sports 2 ويعلق عليها علي محمد علي.

الدوري الإسباني

تُقام 5 مباريات في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، أبرزها قمة فالنسيا وريال مدريد في العاشرةً مساء عبر beIN Sports 1,3 بتعليق حفيظ دراجي.

الدوري الإيطالي

في إيطاليا تُقام 6 مباريات دفعة واحدة، أهمها تنطلق في الواحدة والنصف ظُهرا بين لاتسيو ويوفنتوس عبر beIN Sports 1,4 بتعليق حفيظ دراجي.

كما يلعب أتالانتا أمام إنتر ميلان في قمة أخرى بالرابعة عصرا عبر beIN Sports 1 بتعليق خليل البلوشي.

وفي نفس التوقيت يحل روما ضيفا على جنوى عبر beIN Sports 5 بتعليق باسم الزير.

ويحل نابولي ضيفا على بولونيا في السابعة مساءً عبر beIN Sports 4 بتعليق محمد بركات.

وأخيرا يستقبل ميلان نظيره هيلاس فيرونا في التاسعة و45 دقيقة مساءً عبر beIN Sports 4 بتعليق خالد الحدي.

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