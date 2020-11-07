البدري: طريقة اختيار شارة قيادة المنتخب كما هي.. وقد تتغير في المستقبل

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 23:45

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

نفى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تغيير طريقة اختيار قائد الفريق في الفترة المقبلة.

وقال حسام البدري عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "طريقة اختيار شارة قيادة المنتخب كما هي بالأقدمية، وفي المستقبل قد تتغير هذه الطريقة".

وأضاف "هذا هو النظام الحالي وفي المستقبل قد يتم تغييره".

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وعن تجمع المنتخب قال "بدون مبررات الظروف التي عشاها منتخب مصر في الفترة الماضية هي الأصعب في تاريخ الكرة المصرية".

وأكمل "أتمنى حضور الجماهير لمباراة توجو إذا تم السماح لهم بذلك".

وأتم تصريحاته "الكرة المصرية تعيش فترة رائعة بتأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا وبيراميدز لنهائي الكونفدرالية، وسوف ينعكس ذلك على حالة المنتخب".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

منتخب مصر حسام البدري
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