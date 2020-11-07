البدري: سعيد بتألق مصطفى محمد لأنني كنت أتمنى أن يستغل إمكانيته بأفضل شكل

أثنى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على مستوى مصطفى محمد مهاجم الزمالك في الفترة الماضية مع فريقه الأبيض.

وقال حسام البدري عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "مصطفى محمد يؤدي بشكل مميز في الفترة الأخيرة وله تأثير مع الزمالك وأنا سعيد جدا بذلك".

وأضاف "لأنني من البداية أقول إن مصطفى محمد لديه قدرات عالية وكان يجب أن يستغلها بأفضل شكل لمساعدة فريقه وهذا بالفعل ما حدث منه في الفترة الماضية".

وأتم تصريحاته "أوجه رسالة إلى مصطفى محمد وهي ضرورة أن يكون لديه إصرار كبير للظهور بشكل مؤثر مع منتخب مصر وأنا أثق أنه سيفعل ذلك".

وانتظم مصطفى محمد في مران منتخب مصر رفقة زملائه من الزمالك بعد نهاية الراحة السلبية عقب مواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو في تصفيات أمم إفريقيا 2021.