الإيفواري أنوما يحصل على ترشيح اتحاد بلاده للمنافسة على رئاسة كاف

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 21:58

كتب : محمد عبد العظيم

جاك أنوما

حصل عضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإيفواري جاك أنوما، على ترشيح اتحاد بلاده للمنافسة على رئاسة الاتحاد القاري.

وسبق لصاحب الـ 68 عاما محاولة الترشح لمنافسة عيسى حياتو رئيس كاف السابق عام 2013، إلا أن كاف لم يقبل ترشحه آنذاك.

وبالتالي، يقترب أنوما من أن يصبح أول منافس رسمي للملغاشي أحمد أحمد الذي يرأس الاتحاد منذ عام 2017، بعد أن أطاح بالكاميروني حياتو في الانتخابات الأخيرة.

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ويفتح كاف باب الترشح لرئاسته حتى يوم الخميس المقبل.

وتقام الانتخابات يوم 12 مارس المقبل ضمن جمعية كاف العمومية غير العادية في الرباط، بينما يعلن كاف المرشحين بشكل رسمي يوم 11 يناير.

جاك أنوما أحمد أحمد في إفريقيا
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