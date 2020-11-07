تقرير: الاتحاد البلجيكي لا يثق في ريال مدريد ويشك في عينة هازارد الإيجابية

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

يشك الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في إصابة إيدن هازارد نجم ريال مدريد بفيروس كورونا.

ريال مدريد أعلن صباح اليوم السبت عن إصابة الثنائي هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا، وبالتالي غيابهما عن مباراة فالنسيا غدا الأحد، بالإضافة إلى التوقف الدولي المقبل مع بلجيكا والبرازيل على التوالي.

محطة HLN البلجيكية من جانبها ذكرت أن الاتحاد البلجيكي لا يثق في مسؤولي ريال مدريد، ويراها ذريعة لإبعاد هازارد عن منتخب الشياطين الحمر خلال التوقف الدولي.

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وأفادت المحطة أن "عدم الثقة أمر مفهوم" لأن ضم هازارد لـ بلجيكا في التوقف الدولي لا يتوافق مع مخططات ريال مدريد.

واسترجعت المحطة ما حدث في توقف دولي سابق عندما ظل هازارد في معسكر بلاده رغم إصابته بدلا من عودته لـ مدريد من أجل بدء العلاج سريعا.

وتلعب بلجيكا مباراة ودية أمام سويسرا يوم الأربعاء المقبل، قبل أن تستقبل إنجلترا يوم 15 نوفمبر، ثم الدنمارك يوم 18 نوفمبر ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ومع العينة الإيجابية، سيضطر هازارد إلى الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، وهو ما يعني تفويته مباريات بلاده في التوقف الدولي.

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