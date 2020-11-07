ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بـ فيروس كورونا

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 12:16

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة إدين هازارد وكاسيميرو بـ فيروس كورونا.

وجاء بيان النادي الإسباني: "يعلن نادي ريال مدريد أن لاعبينا كاسيميرو وهازارد قد جاءت نتائج فيروس كورونا الخاصة بهم إيجابية في اختبارات التي أجريت صباح أمس الجمعة".

وتابع البيان "جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني، وكذلك جميع موظفي النادي الذين يعملون معهم مباشرة، نتائجهم سلبية في نفس الاختبار الذي تم إجراؤه أمس"

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وأتم البيان "وبالمثل، تم التأكيد مرة أخرى على أن الجميع، باستثناء كاسيميرو وهازارد، وعادوا بنتائج سلبية في اختبارات التي أجريت هذا الصباح".

وكان ريال مدريد قد أعلن منذ أيام إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو بـ كورونا. (طالع التفاصيل)

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 7 مباريات.

وكان فريق كاستيا الخاص بالنادي قد مُنع من اللعب في الدرجة الثانية في هذه الجولة بسبب 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الفريق الذي يدربه أسطورة النادي راؤول جونزاليس.

إصابة البلجيكي والبرازيلي بكورونا قد تعاني غيابهما عن التوقف الدولي المقبل مع منتخبي بلادهما والذي يبدأ منتصف الأسبوع الجاري.

إدين هازارد كاسيميرو ريال مدريد
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