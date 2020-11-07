عواد لـ في الجول: لا أتفاوض مع الإسماعيلي أو كليوباترا.. تركيزي على الزمالك وإسعاد جماهيره

نفى محمد عواد حارس مرمى الزمالك تفاوضه مع أي من أندية الدوري المصري حاليا.

وقال عواد لـ FilGoal.com: "لم أتواصل مع أي مسؤول من أندية الإسماعيلي أو البنك الأهلي أو سيراميكا كليوباترا".

وأضاف "أرى كثيرا من الأخبار المتداولة على الكثير من المواقع عن رحيلي من نادي الزمالك على سبيل الإعارة".

وأكمل "مع احترامي لجميع الأندية، إلا أن تركيزي على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل اسعاد جماهير الزمالك فقط".

وأتم "أطلب من وسائل الإعلام المحترمة تحري الدقة في الحديث عني، تركيزي الآن منصب على نادي الزمالك وإسعاد جماهيره فقط".

ويواجه الأهلي الزمالك في نهائي منتظر لدوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر المقبل.

عواد انتقل إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري قادما من الإسماعيلي، وشارك في 11 مباراة مع القلعة البيضاء، قبل أن يبتعد عن الصورة في الأشهر التالية.