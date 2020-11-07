عواد لـ في الجول: لا أتفاوض مع الإسماعيلي أو كليوباترا.. تركيزي على الزمالك وإسعاد جماهيره
السبت، 07 نوفمبر 2020 - 19:52
كتب : FilGoal
نفى محمد عواد حارس مرمى الزمالك تفاوضه مع أي من أندية الدوري المصري حاليا.
محمد عواد
النادي : الزمالك
وقال عواد لـ FilGoal.com: "لم أتواصل مع أي مسؤول من أندية الإسماعيلي أو البنك الأهلي أو سيراميكا كليوباترا".
وأضاف "أرى كثيرا من الأخبار المتداولة على الكثير من المواقع عن رحيلي من نادي الزمالك على سبيل الإعارة".
وأكمل "مع احترامي لجميع الأندية، إلا أن تركيزي على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل اسعاد جماهير الزمالك فقط".
وأتم "أطلب من وسائل الإعلام المحترمة تحري الدقة في الحديث عني، تركيزي الآن منصب على نادي الزمالك وإسعاد جماهيره فقط".
ويواجه الأهلي الزمالك في نهائي منتظر لدوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر المقبل.
عواد انتقل إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري قادما من الإسماعيلي، وشارك في 11 مباراة مع القلعة البيضاء، قبل أن يبتعد عن الصورة في الأشهر التالية.