الأهلي: استدعاء ديانج لمنتخب مالي.. وأجايي وبادجي ينتظمان في الثلاثاء

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن أليو ديانج لاعب وسط الفريق، غادر إلى بلاده بعد استدعائه من قبل منتخب مالي.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "اللاعب سيعود إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته مع معسكر منتخب بلاده المقام حاليا".

يذكر أن الأهلي ينتظر أيضًا عودة الثنائي الدولي جيرالدو وعلي معلول الموجودين مع منتخبي بلديهما للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

وأضاف عبد الحفيظ: "الثنائي النيجيري جونيور أجايي والسنغالي أليو بادجي، سينتظمان في مران الفريق الجماعي الثلاثاء القادم".

وشدد "اللاعبان حصلا على إجازة وسافرا إلى بلديهما من أجل الاطمئنان على أسرتيهما".

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر ضد الزمالك.