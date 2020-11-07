الأهلي: استدعاء ديانج لمنتخب مالي.. وأجايي وبادجي ينتظمان في الثلاثاء

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 17:16

كتب : أحمد الخولي

ديانج - الأهلي - الوداد

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن أليو ديانج لاعب وسط الفريق، غادر إلى بلاده بعد استدعائه من قبل منتخب مالي.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "اللاعب سيعود إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته مع معسكر منتخب بلاده المقام حاليا".

يذكر أن الأهلي ينتظر أيضًا عودة الثنائي الدولي جيرالدو وعلي معلول الموجودين مع منتخبي بلديهما للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

أخبار متعلقة
حوار – فتحي يتحدث عن الرحيل من الأهلي ومفاوضات الزمالك.. ورفض تنازله عن شارة المنتخب نادر شوقي: بيراميدز أراد شراء فتحي في يناير.. وغالي يستعد لدخول انتخابات الأهلي صلاح عن نهائي القرن: تمنيت مواجهة الأهلي والزمالك.. أشعر بالفخر

وأضاف عبد الحفيظ: "الثنائي النيجيري جونيور أجايي والسنغالي أليو بادجي، سينتظمان في مران الفريق الجماعي الثلاثاء القادم".

وشدد "اللاعبان حصلا على إجازة وسافرا إلى بلديهما من أجل الاطمئنان على أسرتيهما".

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر ضد الزمالك.

أليو ديانج الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزير الرياضة يستقبل محمد صبحي غازي ويوجه بتوفير دورات تدريبية له 2 دقيقة | مصر
مران الأهلي – عودة ربيعة.. وتصعيد 5 ناشئين 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة ريال مدريد – عودة أوديجارد.. وغياب هازارد وكاسيميرو أمام فالنسيا 25 دقيقة | الدوري الإسباني
الأهلي: استدعاء ديانج لمنتخب مالي.. وأجايي وبادجي ينتظمان في الثلاثاء 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الاتحاد السكندري يعلن استمرار سيسيه معارا من الزمالك لموسم رابع على التوالي 37 دقيقة | ميركاتو
مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) (0) بيتيس.. جوووووول ديمبيلي 58 دقيقة | الدوري الإسباني
برونو ينهي أسبوع آلام مانشستر يونايتد ويقلب الطاولة على إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة – ميسي احتياطي أمام ريال بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 3 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 4 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله
قد ينال إعجابك