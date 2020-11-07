نادر شوقي: بيراميدز أراد شراء فتحي في يناير.. وغالي يستعد لدخول انتخابات الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل أحمد فتحي السابق، عن رغبة بيراميدز في استقدامه بشهر يناير الماضي.

فتحي انتقل في صفقة حرة إلى بيراميدز بدايةً من الموسم الجديد بعد نهاية عقده مع الأهلي، لكنها خطوة كانت واردة الحدوث بشكل مبكر عن ذلك وفقا لـ نادر شوقي.

وقال نادر شوقي عبر أون تايم سبورتس 1: "خلافي الوحيد مع فتحي كان طريقة خروجه من الأهلي".

وتابع: "كان عليه أن يصرّح برغبته في الانضمام لـ بيراميدز منذ يناير أو فبراير وألا يجعل الأهلي طرفا".

وأضاف: "بيراميدز قدّم عرضا للأهلي في أغسطس لضم فتحي مقابل 15 مليون جنيه على أن ينضم إليهم في يناير الماضي، واجتمع بالفعل ممدوح عيد بـ سيد عبد الحفيظ واللاعب، لكن الأهلي رفض العرض

وأتم: "فتحي كان ذكيا جدا في تعامله مع الموقف عموما فيما يخص فترته الأخيرة مع الأهلي".

وكان فتحي قد خاض مباراته الوداعية مع الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري أمام طلائع الجيش.

وتحوّل نادر شوقي للحديث عن علاقته بموكليه عماد متعب وحسام غالي: "لم يكن هناك عقد مكتوب أبدا بيني وعماد متعب أو حسام غالي، هذا جيل رجال".

كما علّق على سوء حظ محمد محمود مع الإصابات: "لست مشفقا على محمد محمود، لأنه مؤمن للغاية وأزهري، أحيانا أحسده على صبره، مزحت معه وقلت له إن الأهلي (مش ماشي) معك، حاول تشوف مكان آخر".

وكشف نادر شوقي: "حسام غالي يستعد لدخول انتخابات الأهلي، سيكون في قائمة الخطيب بكل تأكيد".

وأوضح: "في بدايات تواجدي في الجونة طلبت لاعبين من الزمالك لكني لم أتلق ردا منهم عكس ما حدث من الأهلي".

وأتم: "ندمت على تمثيل عمرو وردة بعض الشيء، كان صعبا عليّ أن أفهمه، وكانت غلطة مني بكل صراحة".

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