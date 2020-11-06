كاف يكشف عن إرشادات عودة تصفيات كأس الأمم الإفريقية "لا تأجيلات"

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 21:24

كتب : أحمد العريان

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن لائحة إرشادات عودة تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

لائحة "كاف" لم تتضمن بندا لتأجيل المباريات. إما خوضها في حالة امتلاك حد أى من عدد اللاعبين لكل فريق، أو اعتبار أحد الطرفين خاسرا.

"كاف" أقر أيضا بخوض المباريات بدون حضور جماهيري، إلا إذا أرادت حكومة الدولة المضيفة حضور جماهيرها ويتعين عليها وقتها الحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي أولا.

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الاتحاد الإفريقي سمح أيضا بإجراء 5 تبديلات لكل فريق خلال المباريات، ولكن على ثلاثة توقفات فقط.

وجاءت بنود اللائحة كالتالي:

-يجب لعب كل مباراة إذا كان الفريق يمتلك ما لا يقل عن أحد عشر (11) لاعبًا (من بينهم حارس مرمى) وأربعة (4) بدلاء.

-إذا لم يتمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف أو مكان المباراة بسبب أي قيود سفر أو قيود أخرى تتعلق بـ COVID-19، فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسراً للمباراة بنتيجة 2-0.

=إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين المطلوب، أي على الأقل أحد عشر (11) لاعبًا (من بينهم حارس مرمى) وأربعة (4) بدلاء)، فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسراً للمباراة بنتيجة 2-0.

-عدد التبديلات المصرح بها محدد خمسة (5) لاعبين لكل فريق. ستتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء هذه التبديلات خلال المباراة.

الحضور الجماهيري

-وفقًا لبروتوكولCAF الخاص بـ COVID-19، يجب لعب جميع المباريات خلف أبواب مغلقة، بدون حضور الجماهير.

-ومع ذلك، إذا أرادت حكومة الاتحاد المضيف حضور الجماهير، فسيتعين على الاتحاد المعني الحصول على موافقة CAF أولاً.

-في حالة وجود حالات استثنائية غير تلك المذكورة أعلاه، سيتم استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي.

ويلتقي منتخب مصر مع توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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