صلاح عن نهائي القرن: تمنيت مواجهة الأهلي والزمالك.. أشعر بالفخر

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 20:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

قال محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر إنه سعيد بتأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا كاشفا عن تمنيه حدوث تلك المواجهة.

ونشر الحساب الرسمي لشبكة "بي إن سبورتس" جزءا من تصريحات صلاح في حوار يذاع كاملا في وقت لاحق وتحدث في ذلك الفيديو عن نهائي القرن الذي يقام في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري في ملعب برج العرب.

وقال صلاح: "هذا أمر جيد وأنا فخور به، تمنيت تأهل الفريقين للنهائي وتابعت مباراتي نصف النهائي لكليهما".

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قبل أن يستدرك "وفي الوقت ذاته لا أريد أن تكون هناك حساسية بين اللاعبين في صفوف المنتخب، لكنني سعيد بهما ومتأكد أن الأفضل هو من سيفوز".

وشدد "تأهل الفريقين لنهائي دوري الأبطال هو أمر جيد لمنتخب مصر ولصورة البلد بشكل عام فقد كان هناك بيراميدز كذلك يلعب في نهائي الكونفدرالية".

وأتم صلاح حديثه "الفرق المصرية تؤدي بشكل جيد وهذا جيد للمنتخب بنسبة 100%".

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