حوار – محمد صلاح يتحدث عن شارة المنتخب لأول مرة.. ويدافع عن فيرمينو

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن شارة قيادة المنتخب لأول مرة.

العديد من التقارير في وقت سابق، قالت بأن محمد صلاح حسام البدري مدرب منتخب مصر يريد منح صلاح شارة القيادة.

وفي حوار مطول مع قناة بي إن سبورتس، تحدث محمد صلاح عن شارة منتخب مصر. دافع عن زميله روبيرتو فيرمينو ضد الانتقادات الموجهه له، وعن العديد من الأمور الأخرى".

وجاء حوار محمد صلاح مع بي إن سبورتس كالتالي:

التغيرات على شخصيته منذ قدومه إلى ليفربول

"أشياء كثيرة تغيرت. أصبحت أكثر نٌضجا كإنسان وكلاعب بعدما لعبت في روما وفيرونتينا وتشيلسي وليفربول، تحاول تطوير نفسك. أرى أنني تطورت على الصعيدين".

فيديو مساعدة الرجل الذي تعرض للتنمر

"لم أكن أحب أن يٌنشر الفيديو وفوجئت به على المواقع. ما أفعله أحب أن أفعله دون أن يعرف الناس".

"أرى أن هذا دوري في إحداث التغيير للأفضل في مجتمعنا أو أي مجتمع لأن البعض يغضب أحيانا حين أتحدث عن مجتمعنا فقط، حتى لو كان التغيير صغيرا وفي نطاقي لكنه دور هام بالنسبة لي".

مواقع إنجليزية نشرت فيديو لـ محمد صلاح في أحد محطات الوقود يدافع عن شاب يتعرض للتنمر من بعض الشبان الآخرين.

سباعية أستون فيلا وإصابة فان دايك

"مباراة أستون فيلا كانت صعبة بأن تكون بطل إنجلترا وتخسر بسباعية. لكننا تعاملنا مع الوضع وكان أمامنا خيارين إما أن تستسلم أو يكون لك رد فعل، وكان لنا رد فعل وتحسنت النتائج كثيرا بعدها".

"نعم تحدثت مع تريزيجيه وأحمد المحمدي بعد المباراة وكانا في غاية السعادة. أتحدث مع تريزيجيه يوميا تقريبا".

"إصابة فيرجيل فان دايك صعبة طبعا لأنه كان يلعب كأساسي منذ قدومه ولكن كان يجب أن يكون لنا رد فعل. والحمد لله أن اللاعبين الصغار الذين لعبوا كانوا جيدين ويريدون التطور ونتحدث معهم دائما لتشجيعهم".

"حتى مع إصابة فابينيو الذي لعب مكان فان دايك كنا نفوز في غيابهما، وهذا هام جدا بالنسبة للفريق".

ديوجو جوتا

"ديوجو جوتا منذ قدومه يقدم أداء جيد وسجل عدد جيد من الأهداف، وهذا ساعدنا طبعا".

الدفاع عن فيرمينو

"لا أحتسب عدد الأهداف التي سجلناها معا (صلاح – ماني – فيرمينو) لكننا معا منذ 4 سنوات، ونسجل العديد من الأهداف. أحيانا نكون جيدين وأحيانا نكون سيئين لكن الأهم أننا نفوز ونحاول مساعدة بعضنا البعض".

"لست المدرب بالتأكيد لأحدد من يلعب كأساسي أو لا بين فيرمينو وجوتا، ولكن من الظلم التحدث عن فيرمينو بشكل سيء بعد ما قدمه للفريق منذ 5 سنوات حتى لو تراجعت نسبة أهدافه في الفترة الأخيرة ولكنه له دوره الذي يساعدنا كثيرا في الملعب".

من يحسم الدوري؟

"إذا كنت تسألني أنا عن رأيي فيمن سيفوز بلقب الدوري فأنا أقول بأن ليفربول سيكون البطل. بعض الفرق بدأت الموسم بشكل جيد لكنهم لن يستمروا مثل أستون فيلا وإيفرتون لكن في رأيي سنكون الأبطال في النهاية".

نهائي القرن

"هذا أمر جيد وأنا فخور به، تمنيت تأهل الفريقين للنهائي وتابعت مباراتي نصف النهائي لكليهما".

"وفي الوقت ذاته لا أريد أن تكون هناك حساسية بين اللاعبين في صفوف المنتخب، لكنني سعيد بهما ومتأكد أن الأفضل هو من سيفوز".

"تأهل الفريقين لنهائي دوري الأبطال هو أمر جيد لمنتخب مصر ولصورة البلد بشكل عام فقد كان هناك بيراميدز كذلك يلعب في نهائي الكونفدرالية".

"الفرق المصرية تؤدي بشكل جيد وهذا جيد للمنتخب بنسبة 100%".

شارة المنتخب

وردا على سؤال حول إن كان حديثه بصفته قائدا لمنتخب مصر بعد ما انتشر مؤخرا حول تلك النقطة، رد صلاح مازحا "لا أريد الدخول في مشاكل، أنا بالفعل أحد قادة منتخب مصر. لا أعرف ترتيبي لكنني ضمن قادة المنتخب".

وأتم "شارة المنتخب هتشيلني الليلة أكتر. أنا في المنتخب مع عبد الله السعيد وأحمد فتحي منذ كان عمري 19 عاما ولا يحق لي الحديث معهم عن الشارة. لا أريد التسبب في مشاكل. أنا الآن ضمن قادة المنتخب فعلا".

ويستعد محمد صلاح للانضمام لقائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري لأول مرة، وذلك لملاقاة منتخب توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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