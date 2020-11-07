حوار في الجول – أحمد سامي: لاعبون كثر يبحثون عن الأموال ويغيرون ناديهم كل عام

انتقد أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة، سلوك بعض لاعبي الدوري المصري الذين يبحثون عن المادة فقط.

سامي تولى تدريب سموحة في نهاية الموسم الماضي، لكنه قاده إلى سلسلة نتائج إيجابية مذهلة صعدت به إلى المركز الخامس، بل كان على وشك خطف المركز الرابع المؤهل إلى الكونفدرالية من المقاولون العرب.

وقال سامي في حوار مع FilGoal.com عن السر وراء تأثيره الفوري في الفريق السكندري: "سموحة فريق كبير ويحظى بدعم رئيسه فرق عامر الذي كان يثق فينا بشكل بالغ، كما أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين، لكن كان ينقصهم الجانب الجماعي".

وأضاف: "لا يجب الاعتماد على لاعب بعينه، لدينا العديد من اللاعبين المميزين لكنهم احتاجوا إلى تطوير الجانب الجماعي، وقد عملنا على ذلك دفاعيا وهجوميا واستطعنا الظهور بشكل جيد".

وتابع: "عملنا مع اللاعبين بمنتهى القوة في فترة قصيرة وسط ضغط المباريات، كثّفنا من العمل التكتيكي ورفعنا الجرعات البدنية".

وواصل: "كل ما امتلكته من وقتٍ كان أسبوع في بداية تولي المهمة، وبعد ذلك كنا نلعب مباراة كل 3 أيام".

وأوضح: "قمنا بالعديد من المحاضرات بشأن النواحي الجماعية والتكتيكية، وقد أثّرت بشكلٍ كبير في أداء الفريق".

سموحة عرف 18 تغييرا في جهازه الفني بآخر 5 سنوات، ومع حقيقة أن النادي السكندري ليس من النوع الذي يعرف استقرارا كبيرا في المدربين، فهل يشكّل ذلك قلقا لدى أحمد سامي؟

مدرب سموحة أجاب في ثقة: "لا لا، لست خائفا، هذه هي كرة القدم وهذه طبيعتها، أنت تعمل فقط وتقوم بما عليك، والنتائج وشكل الفريق وترتيبك في الجدول هي الفيصل".

وأوضح: "رئيس النادي يمتلك طموحا كبيرا، ونحاول على قدر المستطاع بناء فريق قوي".

مباشرةً قبل قيادته سموحة، تولى أحمد سامي تدريب طنطا لفترة قصيرة للغاية لم تتخط الأسبوع، قبل أن يرحل فجأة.

تحدث سامي عن تلك المحطة العابرة: "طنطا فريق كبير، لكني لم أقصّر، تواجدت معهم لمدة أسبوع واحد فقط".

وتابع: "الظروف كانت صعبة للغاية، وأنا لم أجد اللاعبين البدلاء الذين يستطيعون إسعافي في خوض مباراة كل يومين، ولهذا اعتذرت عن عدم إكمال مهمتي".

ورغم احتلال وصافة الدوري والكأس واللعب في دوري أبطال إفريقيا بالسنوات الماضية، لكن سموحة لم يعرف أبدا طعم التتويج، فهل يحدث ذلك تحت قيادة أحمد سامي؟

مدرب سموحة يؤمن بقدرات فريقه، لكنه يعترف أيضا بصعوبة سوق الانتقالات: "رئيس النادي يحاول توفير ما يستطيع من لاعبين مميزين، لكن الأسعار صارت وهمية".

وأضاف: "سموحة يمتلك إمكانيات كبيرة، لكن أسعار اللاعبين مبالغ فيها، نحن نعمل في جو صعب جدا بالكرة المصرية".

وواصل: "المادة هي الأولوية، وطموح بعض اللاعبين أصبح منصبا على كيفية جني المال، وليس جني المال وحصد البطولات والانضمام إلى المنتخب والاحتراف".

وأتم: "صرنا نرى لاعبين يغيّرون ناديهم كل عام، هذا أمر صعب للغاية ولا نراه في مكان آخر".

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