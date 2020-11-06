مورينيو يكشف سبب إعادة استخدامه لحسابه في "إنستجرام"

حينما تولى جوزيه مورينيو تدريب مانشستر يونايتد في 2016 تم فتح حساب رسمي للمدرب البرتغالي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ولكنه أغلقه عقب إقالته من مسرح الأحلام.

وقبل فترة قليلة أعاد المدرب الملقب بالاستثنائي فتح حسابه فما هو السبب؟

أجاب المدرب البرتغالي في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "لا إعادة فتح الحساب لم يكن هدفا لي، لست شخصا يستخدم الحساب بشكل مستمر في حياتي الطبيعية".

وواصل "يجب أن أتحلى بالأمانة لقد طلب مني الرعاة أن أعيد فتح الحساب، لقد شعروا إنني عندما أغلقته قبل عدة سنوات أنه كان هناك العديد من المتابعين لي ولم يكونوا سعداء بإغلاقه".

وأردف "لذا الآن أستخدمه الآن شيئا فشيئا، إن الأمر مضحك بالنسبة لي ولا توجد مشكلة فيه".

وعن هل يراقب مورينيو أي من لاعبيه وهل يتابعونه عبر حسابه أجاب "ليس لدي فكرة، أعتقد أن المنشورات بها مجرد متعة، وإن أراد الناس متابعتها فلا مشكلة".