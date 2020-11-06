الكونفيدنثيال: زيدان استغنى عن ريجيلون بسبب خلاف مع نجله لوكا

زعم تقرير صحفي إسباني أن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد تخلى عن سيرخيو ريجيلون لأسباب شخصية.

ريجيلون لم يدخل أبدا في حسابات زيدان، ليخرج معارا إلى إشبيلية الموسم الماضي، ويرحل بشكل نهائي إلى توتنام هوتسبير هذا الموسم.

وصحيفة "الكونفيدنثيال" قالت إن مشكلة زيدان وريجيلون ترجع إلى خلاف حدث بين الأخير ولوكا زيدان أثناء تواجدهما في ناشئي ريال مدريد.

وتزامل ريجيلون مع لوكا نجل مدرب ريال مدريد الحالي في المراحل العمرية المختلفة، ولا تبدو أن علاقتهما جيدة وفقا للتقرير.

وسلّط التقرير الضوء على تهميش زيدان لـ ريجيلون قبل 5 سنوات، عندما كان زيزو مدربا لـ ريال مدريد كاستيا.

ريجيلون كان لاعبا في ريال مدريد كاستيّا بذلك الوقت، لكنه لم يحصل على فرصته وخرج معارا إلى لوجرونييس، قبل أن يتولى زيدان مهمة الفريق الأول في وقتٍ لاحق من ذاك الموسم.

مع رحيل زيدان عن الفريق الأول في 2018، تم تصعيد ريجيلون إلى الفريق الأول، ونال فرص مشاركة كبيرة تحت قيادة جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، وضع لم يستمر مع عودة زيدان.

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