كيليان هازارد: أتعرض للضرب بسبب لقبي

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 22:23

كتب : FilGoal

كيليان هازارد

كشف كيليان هازارد لاعب سيركل بروج، عن مميزات وعيوب أن يكون جزءا من العائلة الكروية الأشهر في بلجيكا.

كيليان هو شقيق إدين هازارد نجم ريال مدريد، وثورجان هازارد لاعب بوروسيا دورتموند، لكنه ليس لاعبا دوليا في منتخب بلجيكا مثليهما.

يقول كيليان: "امتلاك لقب هازارد هو ميزة بالطبع. عندما كنت في فريق أويبيست ودخلت في خلاف مع المدرب، كان إيدن من أحضر لي عقدا في تشيلسي".

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ويضيف عبر محطة RTBF البلجيكية: "لكن في الملعب، أحيانا يركلني لاعبو الخصوم بسبب اسمي".

وتحوّل للحديث عن شقيقه إيدن: "واجه حظا سيئا والكثير من الإصابات، لكني أعرفه، سيعود أقوى مما كان، لقد سجّل في أول مباراة بعد عودته بالفعل".

وأوضح: "أتعرض للضرب في الملعب مثل إيدن، لأننا لدينا طريقة لعب متشابهة، وهذا جزء من خطورة طريقة لعبنا. لدي آثار ركل في كاحلي وركبتي طوال حياتي، وكثيرا ما اعتمدت على المسكنات حتى يمر الليل".

وتابع: "أحيانا يخبرونني أنني أشبه إيدن بسبب تشابه أسلوبينا، كما أننا نتشارك في نفس البنية الجسدية، بل حتى يقولون لي إننا نمتلك نفس الوجه".

ويمتلك كيليان وجهة نظر مثيرة للاهتمام، إذ يرى أن هازارد الأكثر موهبة بين الأخوة لا يلعب في ريال مدريد، ولا دورتموند، ولا حتى سيركل بروج.. بل شقيقهم الأصغر البالغ 16 عاما: "أكثرنا موهبة هو أصغرنا إيثان، عليه فقط أن يدرك ذلك ويكرس له مسيرته".

كيليان هازارد (25 عاما) يلعب في سيركل بروج منذ 2018، بعد أن قضى بعض الوقت في تشيلسي.

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كيليان هازارد
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