مورينيو يخشى على بيل من مدرب أرسنال الموجود في الجهاز الفني لـ ويلز

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، قلقه بشأن لاعبه جاريث بيل الذي سينضم لمنتخب بلاده ويلز.

وسلط مورينيو الضوء على غياب ريان جيجز المدير الفني لـ ويلز عن التوقف الدولي المقبل على خلفية توقيفه بسبب اتهامه بالاعتداء الجسدي على صديقته.

ومورينيو ليس مرتاحا لحقيقة تواجد ألبيرت ستويفنبيرج في الجهاز الفني لـ ويلز، وهو الذي يتواجد أيضا في الجهاز الفني لـ أرسنال غريمه التقليدي.

وصرّح مورينيو: "بيل يتحسّن تدريجيا، أمام لودوجوريتس شعرت أنه قادر على لعب 90 دقيقة، لكن المسألة لا تتعلق بقدرته من عدمها، بل بإدارة الوضع والحفاظ عليه".

وأضاف: "إنه يجب الحفاظ عليه، لقد عانى من إصابات عديدة في الماضي، حاليا هو يعمل كثيرا، ونحن كذلك نعمل بحذر كبير معه حتى لا ندمر العمل الذي قمنا به جميعا في الأشهر الماضية".

وتابع: "ويلز لديها مباراتين في دوري الأمم الأوروبية، وأتوقع أن يشارك، لكن لو كانوا يهتمون به مثلما أهتم أنا به، فإنهم سيكونون حريصين بشأن فترات التعافي بعد المباريات، عليهم الحرص بشأن عدد الأيام بين كل مباراة وأخرى".

وواصل: "عليهم أيضا الاهتتمام بعدد الدقائق التي يخوضها ولا يجب عليهم السماح له بالوصول إلى مرحلة الإرهاق".

وأكمل: "ريان جيجز ليس المسؤول عن قيادة هذه المباريات، وأنا آسف لذلك، لأنه تحدث معي في المباريات السابقة وتناقشنا بشأن حالة بن ديفيز، ليس جاريث لأن جاريث لم يكن معنا حينها، وتابدلنا وقتها الآراء ووجهات النظر، وهذا على الأرجح لن يتكرر هذه المرة".

وأوضح: "حقيقة أن أحد مدربي ويلز هو مدرب أيضا في أرسنال لا تجعلني مرتاحا للغاية. بصراحة هذا لا يجعني مرتاحا للغاية".

وأضاف: "المنتخبات الوطنية يجب أن تمتلك مدربين يعملون حصريا لهم، وليس مدربين يعملون في الأندية".

🗣 "The fact that one of the coaches is an Arsenal coach, doesn't make me very comfortable" Jose Mourinho is uncomfortable with Arsenal coach Albert Stuivenberg being part of the Wales staff looking after Gareth Bale pic.twitter.com/JrBYolFvXn — Football Daily (@footballdaily) November 6, 2020

وتحوّل مورينيو لانتقاد جدول مباريات الدوري الإنجليزي الذي لا يحافظ على الأندية المشاركة في أوروبا من وجهة نظره.

وقال مورينيو: "لو لم أكن مخطئا، مانشستر يونايتد وسولشاير يشتكيان أيضا من اللعب يوم السبت مبكرا بعد اللعب في تركيا يوم الأربعاء".

وتابع: "هذا أمر يحدث في الدوري الإنجليزي منذ سنوات عديدة، حيث لا تتمتع الأندية التي تشارك في أوروبا بالحماية. لكننا نتقاضى أجورا كبيرة، والبث التليفزيوني سبب أساسي في هذه الأجور الكبيرة".

وأتم: "لكنهم لديهم الحق في تحديد المواعيد، لكن لو أمكنهم أن يكونوا أكثر حرصا بشأن الأندية الإنجليزية المشاركة في أوروبا، فهذا سيكون جيدا. في بلدان أخرى يفعلون ذلك".

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