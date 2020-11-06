أجايي وبادجي يتحاوران حول الذكرى الأفضل في الأهلي ولاعب يتمنى مزاملته

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 19:09

كتب : FilGoal

مران الأهلي - 9 يوليو 2020 - جيرالدو - جونيور أجايي - أليو بادجي - أليو ديانج

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو قصير يجمع ثنائي الأهلي جونيور أجايي وأليو بادجي في وجود جيرالدو وحديث حول معلومات عامة عن تاريخ المارد الأحمر وأسئلة أخرى شخصية.

والبداية كانت بتوجيه أجايي الأسئلة إلى بادجي والتي جاءت كالتالي:

أجايي: كم عدد الأهداف الي سجلها فريقك في دوري ابطال إفريقيا الموسم الجاري؟

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بادجي: 12 هدفا

أجايي: هل تفضل تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90 أم تراوغ 3 لاعبين وتسجل هدفا في فوز كبير؟

بادجي: هدف في الدقيقة 90.

أجايي: من صاحب أسوأ ذوق موسيقي في الفريق؟

بادجي: :أنا وجيرالدو.

أجايي: أسطورة في الأهلي تمنيت مزاملته؟

بادجي: أبو تريكة.

أجايي: من سجل آخر هدف لفريقك في دوري الأبطال؟

بادجي: معلول.

أجايي: نعم أنا حصلت على ركلة الجزاء.

أجايي: ما هي أفضل مباراة لك مع الأهلي؟

بادجي: ضد ماميلودي صنداونز في جنوب إفريقيا في ربع نهائي دوري الأبطال.

وتم تبادل الأدوار بين لاعبي الأهلي بعد ذلك.

بادجي: متى فاز الأهلي بأول دوري أبطال في تاريخه؟

أجايي: أعتقد 1982.

بادجي: من سجل أول أهداف الفريق في دوري الأبطال الموسم الجاري؟

أجايي: حسين الشحات.

بادجي: من صاحب أفضل ذوق موسيقي في الفريق؟

أجايي: جيرالدو إنه يغني مثل سيلين ديون.

بادجي: من اللاعب في فريقك الذي لا تحب مواجهته؟

أجايي: أنت يا بادجي لو كنت تلعب كمدافع فأنت سريع وقوي.

بادجي: أفضل لحظة لك مع الأهلي؟

أجايي: التتويج بالدوري وكأس السوبر لكن أفضل لحظة ستكون التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

بادجي: إن شاء الله نفعلها.

وكان السؤال الأخير من أجايي إلى بادجي حول الشعور الذي يراوده مع سماع موسيقى دوري أبطال إفريقيا.

ورد بادجي قائلا: "مشاعر إيجابية لأن مواجهات إفريقية قوية تختلف عن الدوري وتجعلك الموسيقى مستعدا للمباراة".

أجايي بادجي الأهلي في إفريقيا
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