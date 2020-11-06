توني نادال ينضم لقائمة فيكتور فونت المرشح الرئاسي لـ برشلونة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 18:33

كتب : FilGoal

توني نادال - رافاييل نادال

أعلن فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة، عن ضم توني نادال ليكون عضوا في مجلس إدارته حال فوزه بالانتخابات.

ويشتهر توني نادال في عالم الرياضة بكونه عم ومكتشف رافاييل نادال أسطورة كرة التنس، ومدربه السابق لسنوات طويلة.

كما أنه شقيق ميجيل آنخل نادال مدافع فريق الأحلام في برشلونة تحت قيادة يوان كرويف، والذي لعب للبلاوجرانا بين 1991 و1999، ويمتلك 62 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا.

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ويعتبر توني نادال (59 عاما) ثاني أكثر مدرب نجاحا في تاريخ التنس، إذ قاد بان شقيقه رافا إلى 16 لقبا في بطولات الجراند سلام.

وصرّح فونت المرشح لرئاسة برشلونة: "ذهبنا لمقابلة توني في ماناكور (مايوركا)، هو لم يخف أبدا انتمائه لـ برشلونة".

وتابع: "يمكنه العمل في مجالين لو حظينا بشرف الفوز بالانتخابات، الأول هو مساعدتنا في المرحلة الانتقالية، كما أنه سيساعدنا فيما يخص العلاقات المؤسسية".

من جانبه، صرّح توني نادال: "لم أكن قد قابلت فيكتور من قبل، لكنه ترك انطباعا جيدا عندما حضر لمقابلتي في ماناكور".

وتابع: "تحدث معي بشأن أمور اقتصادية ومؤسساتية، الأمر الذي ألهمني للغاية".

وأتم: "بالنسبة لي برشلونة هو أفضل ممثل لـ كتالونيا، وهو أفضل نادٍ في العالم".

ويشتهر رافاييل نادال بمساندته الشديدة لـ ريال مدريد، وتشجيعه الفريق من مدرجات سانتياجو برنابيو كلما سنحت الفرصة.

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