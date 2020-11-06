سموحة لـ في الجول: تعاقدنا مع عبد الكبير الوادي من دجلة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة عن ضم عبد الكبير الوادي لفريقه قادما من وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية.

وصرّح سامي لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع عبد الكريم الوادي".

وكان فرج عامر رئيس سموحة قد صرّح بدوره لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع الوادي من وادي دجلة لمدة 3 مواسم".

الجناح المغربي انضم إلى وادي دجلة العام الماضي قادما من اتحاد طنجة، وسجّل معه هدفين وصنع 4 في 32 مباراة خاضها بالدوري المصري الموسم المنتهي.

وبدأ الوادي مسيرته في وداد فاس، قبل أن يقضي 4 سنوات في صفوف الرجاء البيضاوي.

ويمتلك الوادي 4 مباريات دولية مع منتخب المغرب، سجّل خلالها هدفا وحيدا.

وأنهى سموحة الدوري المصري الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 51 نقطة بعد سلسلة رائعة من النتائج تحت قيادة أحمد سامي.

اقرأ أيضا:

قائد أرسنال متعجب مما فعله النني

جيرارد يعلّق على تحطيم رقمه بواسطة صلاح