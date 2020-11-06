سموحة لـ في الجول: تعاقدنا مع عبد الكبير الوادي من دجلة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 00:47

كتب : أحمد شاكر

عبد الكبير الوادي - اتحاد طنجة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة عن ضم عبد الكبير الوادي لفريقه قادما من وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية.

وصرّح سامي لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع عبد الكريم الوادي".

وكان فرج عامر رئيس سموحة قد صرّح بدوره لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع الوادي من وادي دجلة لمدة 3 مواسم".

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الجناح المغربي انضم إلى وادي دجلة العام الماضي قادما من اتحاد طنجة، وسجّل معه هدفين وصنع 4 في 32 مباراة خاضها بالدوري المصري الموسم المنتهي.

وبدأ الوادي مسيرته في وداد فاس، قبل أن يقضي 4 سنوات في صفوف الرجاء البيضاوي.

ويمتلك الوادي 4 مباريات دولية مع منتخب المغرب، سجّل خلالها هدفا وحيدا.

وأنهى سموحة الدوري المصري الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 51 نقطة بعد سلسلة رائعة من النتائج تحت قيادة أحمد سامي.

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