أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله
الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 20:53
كتب : FilGoal
انهال بيير إيمريك أوباميانج قائد أرسنال، بالإشادة على زميله محمد النني بعد عروضه المميزة مؤخرا.
محمد النني
النادي : أرسنال
بيير إيميريك أوباميانج
النادي : أرسنال
النني قدّم عرضا كرويا هائلا في انتصار فريقه الثمين على مانشستر يونايتد قبل أيام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وصرّح أوباميانج: "محمد النني قدّم أداء رائعا في خط الوسط".
وأضاف: "أعتقد أن فترة الإعارة كانت مفيدة له، لقد اكتسب مزيدا من الخبرة وعاد وصار لاعبا مهما جدا لنا".
وتابع: "إنه يلعب بشكل لا يُصدَق منذ عودته للنادي".
وواصل: "لا أعرف لو كنتم شاهدتم الفيديو الذي يركض فيه في نهاية المباراة، لا أدري كيف فعل ذلك!".
𝙏𝙝𝙞𝙨 was in the 91st minute 🤯
🔋 @ElNennY | #MUNARS pic.twitter.com/jQXOy2ctn2— Arsenal (@Arsenal) November 1, 2020
وأكمل: "هذه هي الطاقة التي يمتلكها، وهذا ما نريده جميعا كفريق، نريد جميعا أن نلعب بهذه الطريقة".
وأوضح: "نريد أن نقدّم كل شيء في كل دقيقة، وهذا تحديدا ما يفعله النني".
وتابع: "إنه فتى مرح، وأعتقد أننا متشابهان، كلانا يبتسم طوال الوقت ويمتلك روحا إيجابية، ولذا فإن الوضع يكون مرحا عندما نكون سويا، نضحك كثيرا".
وأتم: "من الرائع حقا التواجد معه".
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد ذكرت أن نادي أرسنال يفكر في تجديد عقد النني بعد عروضه الرائعة مؤخرا بقميص المدفعجية.
اقرأ أيضا:
خطوة جديدة من بانون لإتمام انتقاله إلى الأهلي