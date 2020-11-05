أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله

انهال بيير إيمريك أوباميانج قائد أرسنال، بالإشادة على زميله محمد النني بعد عروضه المميزة مؤخرا.

النني قدّم عرضا كرويا هائلا في انتصار فريقه الثمين على مانشستر يونايتد قبل أيام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وصرّح أوباميانج: "محمد النني قدّم أداء رائعا في خط الوسط".

وأضاف: "أعتقد أن فترة الإعارة كانت مفيدة له، لقد اكتسب مزيدا من الخبرة وعاد وصار لاعبا مهما جدا لنا".

وتابع: "إنه يلعب بشكل لا يُصدَق منذ عودته للنادي".

وواصل: "لا أعرف لو كنتم شاهدتم الفيديو الذي يركض فيه في نهاية المباراة، لا أدري كيف فعل ذلك!".

وأكمل: "هذه هي الطاقة التي يمتلكها، وهذا ما نريده جميعا كفريق، نريد جميعا أن نلعب بهذه الطريقة".

وأوضح: "نريد أن نقدّم كل شيء في كل دقيقة، وهذا تحديدا ما يفعله النني".

وتابع: "إنه فتى مرح، وأعتقد أننا متشابهان، كلانا يبتسم طوال الوقت ويمتلك روحا إيجابية، ولذا فإن الوضع يكون مرحا عندما نكون سويا، نضحك كثيرا".

وأتم: "من الرائع حقا التواجد معه".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد ذكرت أن نادي أرسنال يفكر في تجديد عقد النني بعد عروضه الرائعة مؤخرا بقميص المدفعجية.

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