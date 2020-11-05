أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 20:53

كتب : FilGoal

النني

انهال بيير إيمريك أوباميانج قائد أرسنال، بالإشادة على زميله محمد النني بعد عروضه المميزة مؤخرا.

النني قدّم عرضا كرويا هائلا في انتصار فريقه الثمين على مانشستر يونايتد قبل أيام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وصرّح أوباميانج: "محمد النني قدّم أداء رائعا في خط الوسط".

أخبار متعلقة
ديشامب: ديمبيلي يحتاج إلى مزيد من الوقت.. ولهذا استبعدت ميندي إسطنبول باشاك شهير.. بين سيناريو مانشستر سيتي والعلاقة مع أردوغان كورييري ديلا سيرا: بالوتيلي يبدأ التدريب مع نادي درجة رابعة في إيطاليا ساوثجيت: ليس هناك من ينافس بيكفورد.. وكين يستحق الحماية

وأضاف: "أعتقد أن فترة الإعارة كانت مفيدة له، لقد اكتسب مزيدا من الخبرة وعاد وصار لاعبا مهما جدا لنا".

وتابع: "إنه يلعب بشكل لا يُصدَق منذ عودته للنادي".

وواصل: "لا أعرف لو كنتم شاهدتم الفيديو الذي يركض فيه في نهاية المباراة، لا أدري كيف فعل ذلك!".

وأكمل: "هذه هي الطاقة التي يمتلكها، وهذا ما نريده جميعا كفريق، نريد جميعا أن نلعب بهذه الطريقة".

وأوضح: "نريد أن نقدّم كل شيء في كل دقيقة، وهذا تحديدا ما يفعله النني".

وتابع: "إنه فتى مرح، وأعتقد أننا متشابهان، كلانا يبتسم طوال الوقت ويمتلك روحا إيجابية، ولذا فإن الوضع يكون مرحا عندما نكون سويا، نضحك كثيرا".

وأتم: "من الرائع حقا التواجد معه".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد ذكرت أن نادي أرسنال يفكر في تجديد عقد النني بعد عروضه الرائعة مؤخرا بقميص المدفعجية.

اقرأ أيضا:

خطوة جديدة من بانون لإتمام انتقاله إلى الأهلي

هل ينضم كهربا للمنتخب؟

محمد النني أوباميانج أرسنال
نرشح لكم
أخر الأخبار
شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية السبت 2 دقيقة | مصر
طبيب مارادونا بعد إجراء العملية: يمكنه المشي والتقدم كان ممتازا 13 دقيقة | أمريكا
أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 15 دقيقة | المحترفون
إسطنبول باشاك شهير.. بين سيناريو مانشستر سيتي والعلاقة مع أردوغان 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ديشامب: ديمبيلي يحتاج إلى مزيد من الوقت.. ولهذا استبعدت ميندي 42 دقيقة | أوروبا
كورييري ديلا سيرا: بالوتيلي يبدأ التدريب مع نادي درجة رابعة في إيطاليا ساعة | الدوري الإيطالي
ساوثجيت: ليس هناك من ينافس بيكفورد.. وكين يستحق الحماية ساعة | أوروبا
تقرير مغربي: سلامي يقترب من الرحيل "بعد انتكاسة الرجاء والخروج المذل" ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 4 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس
قد ينال إعجابك