جيرارد: فخور بمعادلة صلاح لرقمي.. أتمنى أن يتجاوزه

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 19:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول - رسم أحمد نبيل

أبدى ستيفن جيرارد المدير الفني لـ جلاسكو رينجرز وأسطورة ليفربول، سعادته البالغة بمعادلة محمد صلاح لرقمه الأوروبي مع الريدز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح سجّل هدفه رقم 21 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا في شباك أتالانتا ليعادل عدد أهداف جيرارد كأكثر من سجل للحُمر في المسابقة الأوروبية دون احتساب الأهداف المُسجلة في الأدوار الإقصائية.

وقال جيرارد في تصريحات نقلها موقع "هيرالد" الاسكتلندي: "الأرقام خُلقَت لتُحطَم، كنت فخورا للغاية عندما شاهدت صلاح يعادل رقمي القياسي مع ليفربول في أوروبا، كانت مسألة وقت فقط".

أخبار متعلقة
صلاح: فخور بمعادلة رقم جيرارد.. سنقاتل للتتويج بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي صلاح محسن: لاعبو الأهلي رجال وقادرون على حصد اللقب الإفريقي تعرف على تقييم صلاح أمام أتالانتا من الصحف الإنجليزية صلاح يواصل كتابة التاريخ وجوتا ينضم لـ رونالدو في أبرز أرقام مواجهة أتالانتا وليفربول

وأضاف: "أعتقد أنه سيتجاوز رقمي، وأتمنى أن يفعل ذلك".

وواصل: "محمد صلاح وألفريدو موريلوس (مهاجم رينجرز) يتشاركان في رغبتهما الشديدة المستمرة في تسجيل الأهداف، أمّا دوري في ليفربول فكان مختلفا بعض الشيء عن ذلك".

وأتم: "ليس هناك أفضل من رؤية أحد يحطم رقما قياسيا".

ووصل صلاح إجمالا إلى هدفه رقم 24 في دوري أبطال أوروبا (21 مع ليفربول، 2 مع بازل، 1 مع روما) ليعادل عدد أهداف كل من: لويس فيجو وجيوفاني إليبر وجونزالو إيجواين وماركو سيموني وبول سكولز وخوسيه أوجوستو وخوسيه ألتافيني.

اقرأ أيضا:

خطوة جديدة من بانون لإتمام انتقاله إلى الأهلي

هل ينضم كهربا للمنتخب؟

محمد صلاح ليفربول جيرارد
نرشح لكم
أخر الأخبار
ديشامب: ديمبيلي يحتاج إلى مزيد من الوقت.. ولهذا استبعدت ميندي 5 دقيقة | أوروبا
كورييري ديلا سيرا: بالوتيلي يبدأ التدريب مع نادي درجة رابعة في إيطاليا 42 دقيقة | الدوري الإيطالي
ساوثجيت: ليس هناك من ينافس بيكفورد.. وكين يستحق الحماية 42 دقيقة | أوروبا
تقرير مغربي: سلامي يقترب من الرحيل "بعد انتكاسة الرجاء والخروج المذل" ساعة | دوري أبطال إفريقيا
جيرارد: فخور بمعادلة صلاح لرقمي.. أتمنى أن يتجاوزه ساعة | المحترفون
الإسماعيلي عن رحيل الشامي لـ الاتحاد: لا وجود لصفقات تبادلية.. واللاعب: أعددت نفسي للاستقرار في النادي ساعة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: وصلنا لمرحلة نهائية لانتقال وادي لـ بيراميدز.. وقيد سيمبوريه ساعة | الدوري المصري
حوار في الجول – مجدي عبد العاطي: أسوان أنهى الدوري في المركز الذي تركته به ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 4 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس
قد ينال إعجابك