جيرارد: فخور بمعادلة صلاح لرقمي.. أتمنى أن يتجاوزه

أبدى ستيفن جيرارد المدير الفني لـ جلاسكو رينجرز وأسطورة ليفربول، سعادته البالغة بمعادلة محمد صلاح لرقمه الأوروبي مع الريدز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح سجّل هدفه رقم 21 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا في شباك أتالانتا ليعادل عدد أهداف جيرارد كأكثر من سجل للحُمر في المسابقة الأوروبية دون احتساب الأهداف المُسجلة في الأدوار الإقصائية.

وقال جيرارد في تصريحات نقلها موقع "هيرالد" الاسكتلندي: "الأرقام خُلقَت لتُحطَم، كنت فخورا للغاية عندما شاهدت صلاح يعادل رقمي القياسي مع ليفربول في أوروبا، كانت مسألة وقت فقط".

وأضاف: "أعتقد أنه سيتجاوز رقمي، وأتمنى أن يفعل ذلك".

وواصل: "محمد صلاح وألفريدو موريلوس (مهاجم رينجرز) يتشاركان في رغبتهما الشديدة المستمرة في تسجيل الأهداف، أمّا دوري في ليفربول فكان مختلفا بعض الشيء عن ذلك".

وأتم: "ليس هناك أفضل من رؤية أحد يحطم رقما قياسيا".

ووصل صلاح إجمالا إلى هدفه رقم 24 في دوري أبطال أوروبا (21 مع ليفربول، 2 مع بازل، 1 مع روما) ليعادل عدد أهداف كل من: لويس فيجو وجيوفاني إليبر وجونزالو إيجواين وماركو سيموني وبول سكولز وخوسيه أوجوستو وخوسيه ألتافيني.

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