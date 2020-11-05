أرسنال يقلب الطاولة على مولده في ظهور صغير للنني.. وليستر يكرر إنجاز 1961

فاز أرسنال الإنجليزي على ضيفه مولده النرويجي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد النني بديلا في الدقيقة 80.

المباراة بدأت بمفاجأة عندما تقدّم مولده في الدقيقة 27 بواسطة مارتن إلينجسن.

لكن أرسنال عاد في المباراة مستفيدا من هدف عكسي سجله كريستوفر هاوجن في شباك فريقه مولده بالدقيقة 45.

في الدقيقة 62 كان مولده على موعد مع هدف عكسي جديد في شباكه، لكن هذه المرة بواسطة شريف سينيان.

الهدف الأول بأقدام المدفعجية سُجل أخيرا عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 70.

قبل أن يختتم جو ويلوك الأهداف في الدقيقة 88 من هجمة بدأها النني.

ليرفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية، ويتجمّد رصيد مولده عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة السابعة، حقق ليستر سيتي الإنجليزي فوزا تاريخيا على ضيفه براجا البرتغالي بأربعة أهداف دون رد في ملعب كينج باور.

كيليتشي إهيانتشو سجّل مرتين لـ ليستر في الدقيقتين 21 و48.

قبل أن يضيف دينيس برايت هدفا ثالثا في الدقيقة 67، ويختتم جيمس ماديسون الرباعية في الدقيقة 78.

ليرفع ليستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، ويتجمّد رصيد براجا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها ليستر سيتي 4 أهداف في منافسة أوروبية منذ أن فعلها في مباراته القارية الأولى على الإطلاق عام 1961 أمام جلينافون الأيرلندي الشمالي في منافسات كأس الكؤوس الأوروبية.

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