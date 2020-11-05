مورينيو: فزنا دون أداء جيد لأننا أفضل من لودوجوريتس.. وهذا ليس لو سيلسو الذي نعرفه

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير أن فريقه لم يظهر بأفضل صورة أمام لودوجوريتس، لكن ذلك كان كافيا.

توتنام الإنجليزي فاز على مضيفه لودوجوريتس البلغاري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وصرّح مورينيو بعد المباراة: "بدأنا المباراة بطموح كبير، وهذا كان مختلفا عما حدث أمام رويال أنتويرب، اليوم حاولنا قتل المباراة منذ بدايتها".

وأضاف: "صحيح أن 2-0 كانت نتيجة لا تقتل المباراة، لكنها كانت بداية قوية من جانبنا وسجلنا هدفين مميزين وأصبنا القائم".

وتابع: "سيطرنا على المباراة بالكامل ولا أتذكر موقف واحد شكّلوا فيه خطورة علينا. أمّا يوم أنتويرب فقط أعطيناهم الأسبقية وبعدها أغلقوا علينا كل شيء ولم نستطع أن نُصدر رد فعل".

وواصل: "عندما تتحدث عن لاعبين كبار مثل لاعبي توتنام الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي، فإنك تتوقع منهم أقصى شيء، ولهذا هناك أمور في المباراة لم تعجبني".

وتحوّل مورينيو للحديث عن جيوفاني لو سيلسو صاحب الهدف الثالث: "لو سيلسو مميز بالكرة، ومميز للغاية دون الكرة، لكن وضعه البدني ليس جيدا لأنه لم يخضع لفترة إعداد".

وتابع: "عانى من مشاكل خلال التوقف الموسم الماضي، لم يتدرب خلال تلك الفترة، ولهذا كان متذبذبا لاحقا. الآن هو يستعيد مستواه تدريجيا".

واعترف: "أشعر أنه عندما يلعب فإنه ليس جيو الذي نعرفه، ليس جيو الذي يستطيع أن يكون لاعبا مذهلا، لكنه لاعب مميز جدا عندما يستحوذ على الكرة ويعرف ماذا يجب أن يفعل بها، ويفهم كيف نريد أن نلعب. يحتاج إلى مزيد من الحدة والقوة ليصير لائقا".

وعاد للحديث عن المباراة: "توتنام أفضل من لودوجوريتس، ويمتلك لاعبين أفضل، ولذا لم نحتج إلى اللعب بشكل جيد جدا جدا حتى نفوز بالمباراة".

وتابع: "قمنا بواجبنا، لعبنا بجدية، دفعنا بقوة هجومية كبيرة وبدأنا المباراة بـ هاري كين".

وأتم: "لدوجوريتس ليس فريقا ضعيفا، لكننا أفضل منه وقد أظهرنا ذلك، علينا محاولة تكرار ذلك في مباراة العودة في لندن".

ورفع توتنام رصيده إلى 6 نقاط من فوزين وهزيمة بالجولة الماضية أمام رويال أنتويرب.

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